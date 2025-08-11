NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Brasil

Dramática situación en el Mundial Sub 20 de waterpolo femenino de Brasil: disparos interrumpieron un partido y desataron el pánico entre nadadoras

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Balacera en partido de waterpolo en Brasil - Fotos: X
Tras la balacera, el trámite entre chinas y canadienses quedó momentáneamente suspendido.

Una dramática situación fue la que se vivió en el Mundial Sub 20 de waterpolo femenino que se lleva a cabo en Brasil.

Un tiroteo interrumpió el partido China vs. Canadá que se desarrollaba en el barrio Pituba, en Salvador de Bahía.

Tras la balacera, el trámite quedó momentáneamente suspendido. El episodio ocurrió el domingo, cuando las jugadoras debieron abandonar la piscina y tirarse al suelo en busca de protección.

En videos que recorren diferentes redes sociales se pueden ver a las deportistas y colaboradores, refugiarse donde podían.

De acuerdo con las autoridades, el tiroteo se dio como consecuencia de un enfrentamiento entre un delincuente que intentó escapar en las cercanías del predio y la Policía.

Por fortuna, nadie resultó herido y la situación fue controlada con rapidez por las fuerzas del orden público.

Una vez reanudado el encuentro, China, que ganaba 3-2 al momento del incidente, terminó imponiéndose por un claro 12-8 frente al combinado canadiense.

Pese al acto violento, la competición organizada por World Aquatics, misma que se disputa por primera vez en Brasil, seguirá su curso.

En este Mundial Sub 20 de waterpolo femenino, son 16 selecciones las que compiten por el título.

World Aquatics, anteriormente conocida como Fédération Internationale de Natation (FINA), es el único y exclusivo organismo rector mundial de todos los deportes acuáticos.

Desde junio de 2021, World Aquatics cuenta con 209 Federaciones Nacionales Miembro en los cinco continentes.

World Aquatics, el hogar mundial de los deportes acuáticos sostiene que sus diferentes disciplinas deben ser “gestionadas de acuerdo con los principios de democracia, derecho a la igualdad y sin discriminación entre raza, color de piel, género, religión, orientación sexual, idioma y opinión política".

La última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de waterpolo femenino se disputará el martes 12 de agosto.

