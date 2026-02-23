NTN24
Racismo

Jugador argentino del Benfica fue suspendido provisionalmente tras supuesto acto racista en contra de Vinicius en partido ante el Real Madrid por Champions

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Partido entre Benfica y Real Madrid por Champions League - Foto: EFE
Partido entre Benfica y Real Madrid por Champions League - Foto: EFE
Gianluca Prestianni se perderá el partido de vuelta ante el Real Madrid que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu.

El delantero argentino de Benfica Gianluca Prestianni, quien fue acusado de proferir insultos racistas al brasileño Vinícius, del Real Madrid, fue suspendido provisionalmente por la UEFA y se perderá el miércoles el partido de vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El jugador brasileño acusó al atacante argentino, de 20 años, de haberle llamado "mono" en el partido disputado en Lisboa, luego de que Vinícius celebrara con un baile el único tanto del encuentro.

Sin conocer aún las conclusiones de la investigación anunciada por la UEFA, su Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que fuera, en otras circunstancias, elegible" por presunta "conducta discriminatoria", anunció el organismo.

o

Esta medida cautelar no afectará "cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente traslado a los órganos disciplinarios de la UEFA", precisó el ente en su comunicado.

El Benfica aceptó "total espíritu de colaboración, transparencia, apertura y sentido de la claridad con las medidas anunciadas hoy por la UEFA", según un comunicado del club publicado después.

Si la UEFA encuentra culpable a Prestianni de proferir insultos racistas a Vinícius, de 25 años, la sanción mínima al delantero argentino será de 10 partidos de suspensión, según el reglamento del organismo europeo.

Prestianni, que discutió con Vinícius mientras se tapaba la boca con la camiseta, negó las acusaciones del brasileño: "Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", escribió en sus redes horas después del partido.

Sin embargo, el delantero madridista Kylian Mbappé aseguró que el argentino "llamó mono cinco veces a Vinícius" y consideró que "un jugador así no merece jugar más la Liga de Campeones".

Sobre el mismo césped, según las imágenes de televisión, la estrella gala le dijo a Prestianni: "¡Eres un pu** racista!".

o

El jugador volvió a recibir este lunes el apoyo del club: "El Benfica reitera además que apoya y cree plenamente en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del Club siempre se ha caracterizado por el respeto hacia los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad benfiquista. El Club lamenta la campaña de difamación de la que ha sido víctima el jugador".

La entidad recordó "su compromiso histórico e intransigente con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que coinciden con los valores fundamentales de su fundación y que tienen en (el exjugador) Eusébio su mayor símbolo", según el comunicado.

Racismo

Real Madrid

Benfica

Champions League

Vinicius Jr.

