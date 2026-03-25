El técnico de la selección Colombia habló del rendimiento de los jugadores previo al juego ante Croacia y aclaró dudas sobre el caso de Sebastián Villa

Este miércoles, el director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, atendió a los medios de comunicación en medio de una rueda de prensa previo al primer encuentro amistoso de la fecha FIFA ante su similar de Croacia.

Durante los espacios de intervención, el entrenador de la ‘Tricolor’ tocó varios temas, dentro de los que destacó el estado físico, especialmente de los volantes, que han ido arrastrando diferentes lesiones durante el último mes, las exigencias que tendrán los encuentros, el estado físico de James Rodríguez y dejó claro el tema de Sebastián Villa, respecto al cual han rondado varios comentarios durante los últimos días.

En cuanto a la poca acción que han tenido los mediocampistas como Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal debido a lesiones, dejó ver que los futbolistas han tenido una recuperación positiva y un rendimiento destacado en los minutos que han tenido la oportunidad de sumar tras su retorno a las canchas.

“Son jugadores que son parte del proceso, conocemos su proceso de recuperación y sabemos cómo vuelven después de una”, dijo Néstor Lorenzo.

Respecto al estado físico de James Rodríguez, quien durante 2026 solo ha sumado un total de 39 minutos en su arribo al Minnesota de la MLS, señaló: “El tema de los minutos jugados tiene que ver con cómo está él físicamente; tuvo la suerte de ir a un club que no lo tirara de una vez a la cancha, hizo pretemporada y se le ve bien en lo físico; le faltan quizás minutos de fútbol”.

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Néstor Lorenzo también manifestó que este tipo de encuentros ante selecciones potencia a nivel mundial, como Croacia y Francia, que han sido protagonistas durante los últimos años en los Mundiales, le permiten al conjunto ‘tricolor’ “competir al más alto nivel” con la intención de "mirar en qué altura estamos (…) Lo que se busca es ir creciendo; estos rivales te exigen”.

¿Qué dijo Lorenzo sobre Villa?

Frente al caso del jugador Sebastián Villa, el cual se ha convertido en un tema polémico durante los últimos días, el técnico de la selección Colombia dejó claro que sí fue bloqueado, pero que en ningún momento le garantizó la convocatoria al delantero, como se ha afirmado durante los últimos días.

"Han salido a decir que a Sebastián Villa lo cité y después lo bajé. La FIFA te obliga a 15 días antes de que empiece la fecha FIFA, bloquear al jugador (…) para que el club lo tenga que liberar obligatoriamente; es un protocolo y se hace con todos”, dijo.

El seleccionador manifestó que, debido al rendimiento que ha tenido el atacante en el futbol argentino, efectivamente los contactó y le dijo: “‘Te voy a bloquear, pero no quiere decir que te voy a llevar'; esa fue la conversación”.

Situación similar que llevo a cabo con otros jugadores como el extremo Camilo Durán del Qarabağ FK y el mediocampista Pedro Bravo del FC Midtjylland de la Superliga danesa, los cuales también fueron bloqueados por primera vez por la selección.

No obstante, aclaro que tanto a Durán como a Villa, quienes no tenían la visa americana, “se les mandó a hacer”.

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En otros temas, dejo claro que lo más probable es que exista rotación en la nómina de los encuentros ante Croacia y Francia, teniendo en cuenta que los juegos se disputan con dos días de diferencia.

Asimismo, expreso que de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, el equipo se encuentra “unido” con conceptos claros y con “ganas de marcar historia”, lo cual lo mantiene tranquilo.

¿Cuándo juega Colombia los amistosos?

El primer encuentro amistoso de la fecha FIFA de la selección Colombia será este jueves 26 de marzo, ante su similar de Croacia, a partir de las 6.30 p.m. hora colombiana. Su segunda salida será el 29 del mismo mes ante el combinado de Francia.