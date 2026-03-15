Así fue el debut de James Rodríguez en la peor derrota de la historia de su equipo el Minnesota United en la MLS

El peor debut posible: el astro colombiano James Rodríguez hizo el domingo su estreno en la liga norteamericana (MLS) con el Minnesota United, que sufrió la mayor derrota de su historia, 6-0 a manos de Vancouver Whitecaps.

En el estadio BC Place, en Vancouver (oeste de Canadá), James Rodríguez, de 34 años, ingresó al minuto 64 en lugar del argentino Tomás Chancalay, cuando su equipo ya era humillado 5-0.

El estreno del capitán de la selección cafetera era muy esperado, pero se había visto truncado hasta este domingo por cuestiones físicas.

La derrota contra los Whitecaps, subcampeones de la MLS, supera el 6-1 sufrido ante el Atlanta United el 12 de marzo del 2017, hasta hoy el peor resultado de Minnesota United en su historia en la primera división norteamericana.

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James, que ingresó con el partido decidido, solo puede sacar de positivo en su debut el haber sumado minutos de cara a su futuro inmediato con los Loons y al Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia el 11 de junio.

Los goles de Vancouver fueron anotados por Sebastian Berhalter (8'), Brian White (13' y 54'), el uruguayo Mathías Laborda (22'), Emmanuel Sabbi (43') y el senegalés Cheikh Sabaly (74').

Al finalizar el partido, el 10 colombiano se reencontró con su excompañero en el Bayern Munich, el alemán Thomas Müller, quien ingresó en la segunda parte y con quien intercambió camiseta luego de una corta conversación.

Los Whitecaps son líderes de la Conferencia Oeste de la MLS con 12 puntos en cuatro partidos, en los que han marcado 14 goles y recibido uno solo.

Minnesota, por su parte, tiene cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. Ocupa el decimotercer puesto de la Conferencia Oeste.