Miércoles, 11 de marzo de 2026
Ryan Reynolds

Ryan Reynolds podría viajar a Colombia para ver un partido del Inter de Bogotá: "está muy contento con el equipo"

marzo 11, 2026
Por: Diana Pérez
Ryan Reynolds | Foto: EFE
A inicios del 2025 se anunció que el Club Deportivo La Equidad cambiaría de nombre y sería rebautizado como Internacional de Bogotá.

El reconocido actor canadiense Ryan Reynolds ha confirmado que está entre sus planes viajar a Colombia para asistir a un partido del Inter de Bogotá, equipo del que forma parte del grupo de inversionistas.

Tras convertirse en una de las grandes revelaciones en la actual temporada de la Liga BetPlay, el conjunto capitalino podría contar con la presencia de la reconocida estrella de Hollywood en uno de sus partidos.

Así lo confirmó director deportivo del club, Salvatore Simeone, en entrevista con el programa 'Primer Toque' de Win Sports.

El directivo del conjunto bogotano señaló que el crecimiento que ha tenido el equipo ha captado el interés del intérprete de 'Deadpool', quien hace parte del grupo de inversionistas.

Salvatore señaló que Reynolds tiene la esperanza de poder visitar al Inter de Bogotá este o el próximo año durante una instancia definitoria.

Simeone puntualizó: "Ryan Reynolds está muy contento con el equipo. La promesa eterna que tiene es que va a venir en algún momento a Bogotá a ver al equipo; ojalá sea en una instancia definitiva y peleando el campeonato".

No es la primera vez que Reynolds se acuerda de su inversión en el conjunto antes conocido como la Equidad, ya que hace unas semanas se puso la camiseta que le envió el equipo.

Desde la cuenta de Instagram del Inter de Bogotá, se ve al actor canadiense luciendo la camiseta del conjunto capitalino. Junto al video está la descripción: "No es un universo alterno. No es una película. Es fútbol colombiano con patrocinio nivel superhéroe. Bienvenido Ryan. Bienvenido Inter".

A inicios del 2025 se anunció que el Club Deportivo La Equidad cambiaría de nombre y sería rebautizado como Internacional de Bogotá. Esto porque el conjunto bogotano pasó de pertenecer al grupo Tylis-Porter conformado por el inversor inmobiliario estadounidense Albert Tylis y el empresario Sam Porter, dueño del Club Necaxa de México.

Entre otros de los inversores de ese grupo se encuentran también los famosos actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Además de La Equidad y el Necaxa, han invertido también en equipos como el DC United, el galés Swansea City AFC y los New Zealand Breakers (de baloncesto con sede en Auckland, Nueva Zelanda).

