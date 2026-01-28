Presidente del Al Nassr se fue en lanza en ristre contra Jhon Durán y aseguró que su comportamiento en el club fue "poco profesional"

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán no se encuentra pasando por su mejor momento, debido al bajo rendimiento que está teniendo últimamente.

Ahora, al delicado momento que atraviesa el artillero cafetero se le suma las duras declaraciones que dio el presidente de uno de los clubes por los que ha pasado.

Se trata del presidente del Al Nassr, Abdullah Al-Majed, quien arremetió contra el futbolista del Fenerbahce.

Al-Majed enfatizó que, durante su paso por el club, el comportamiento que tuvo Durán fue "poco profesional" y que fue a negociar con otro equipo "sin permiso".

VEA TAMBIÉN Álvaro Montero suma puntos para ser llamado a la selección; nuevamente fue protagonista con Vélez Sarsfield o

Durante una entrevista con un medio de comunicación del club, el director afirmó: "su compromiso fue poco profesional. Fue a negociar con otro club sin permiso del club".

"Le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable", señaló refiriéndose a la llegada del colombiano a su club actual el Fenerbahce.

El dirigente del conjunto en el que juega Cristiano Ronaldo explicó que si Durán se quedaba en el equipo la situación hubiera sido mayor.

"Si se hubiera quedado, habríamos tomado medidas muy duras contra él y habríamos tenido problemas. Afortunadamente, las cosas no salieron como él quería", agregó.

Y sentenció que las versiones de que el colombiano se aburrió del club no son ciertas, sino que por el contrario "somos nosotros los que nos aburrimos de él".

El delantero colombiano llegó al Al Nassr en enero de 2025 tras salir del club inglés Aston Villa.

Mientras portó los colores del conjunto saudí, el artillero disputó 18 partidos oficiales y anotó 12 tantos. Sin embargo, dejó el club y se fue a Turquía para jugar en el Fenerbahce, su club actual.