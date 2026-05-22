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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Mundial 2026

'Ofertón': residentes de esta ciudad podrán comprar entradas para el Mundial a 50 dólares

mayo 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estadio East Rutherford - Foto AFP
Estadio East Rutherford - Foto AFP
Las entradas con descuento incluyen transporte gratuito de ida y vuelta y se repartirán entre cinco partidos de la fase de grupos y dos de la fase eliminatoria.

A solo días para que empiece la Copa Mundial de la FIFA 2026, se conoció este jueves que los residentes de una importante ciudad podrán comprar entradas para la Copa Mundial de la FIFA a apenas 50 dólares.

Este 11 de junio comenzará la máxima cita deportiva que albergarán por primera vez tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

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En el último tiempo se ha generado una fuerte polémica por los elevados precios de las entradas para el torneo, sin embargo, el jueves se revelaron los asequibles precios a los que podrán acceder las personas de la que es considerada "la capital del mundo".

Se trata de los residentes de la ciudad de Nueva York, que les ofrecerá la oportunidad de conseguir entradas a 50 dólares para los partidos del Mundial que se disputarán en Nueva Jersey, anunció el jueves el alcalde Zohran Mamdani.

De acuerdo con el mandatario neoyorquino, se pondrán a disposición, en total, 1.000 entradas a precio reducido mediante un sistema de sorteo.

Las entradas con descuento incluyen transporte gratuito de ida y vuelta en autobús al estadio de East Rutherford, de Nueva Jersey, y se repartirán entre cinco partidos de la fase de grupos y dos de la fase eliminatoria, con 150 entradas disponibles por partido.

"Nos estamos asegurando de que los trabajadores no se vean excluidos por el precio de un evento que ellos mismos han ayudado a crear", dijo Mamdani en una rueda de prensa celebrada en el barrio de Harlem, en la que bromeó con que el precio de 50 dólares equivalía a cinco cafés en la ciudad de Nueva York.

A partir del 25 de mayo, los residentes podrán participar en un sorteo para tener la oportunidad de comprar las entradas, que serán intransferibles y se entregarán a los ganadores en el punto de embarque del autobús, en un esfuerzo por evitar la reventa.

La asequibilidad de las entradas, cabe resaltar, ha sido una cuestión clave para el torneo que se organiza conjuntamente entre los tres países.

Según TicketData, una plataforma de seguimiento de precios de entradas, el costo medio de acceso a un partido de la fase de grupos en Nueva York era, a fecha del miércoles, es de 864 dólares.

Algunas entradas de reventa se anuncian por miles de dólares en diversas plataformas, incluido el mercado oficial de reventa e intercambio de la FIFA.

Las mejores localidades para la final del 19 de julio en Nueva Jersey se pusieron a la venta por casi 33.000 dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a defender este mes los elevados precios de las entradas para el Mundial.

"Este es el momento de asegurarnos de que todo el mundo se sienta incluido, de que todo el mundo se sienta animado", sostuvo, por su parte, el concejal de Nueva York Yusef Salaam.

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Los ganadores del sorteo podrán comprar hasta dos entradas cada uno, de acuerdo con las condiciones anunciadas por la Alcaldía de Nueva York.

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