NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Dibu Martínez

Así fue el regreso del Dibu Martínez por fin a la titular en la Premier League tras la novela de su posible salida del Aston Villa

septiembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Emiliano 'Dibu' Martínez, jugador del Aston Villa - Foto: EFE
Emiliano 'Dibu' Martínez, jugador del Aston Villa - Foto: EFE
El portero argentino fue alineado por el técnico Unay Emery como inicialista para el partido contra Everton, luego de que el campeón del mundo no lograra irse del equipo.

Aston Villa y Everton se enfrentaron en la cuarta fecha de la Premier League finalizando su encuentro con un empate a ceros, pero lo más llamativo del partido fue el regreso del arquero argentino Emiliano ‘el Dibu’ Martínez a la titular.

o

El portero campeón del mundo regresó a la titular del Aston Villa luego de que no se concretara su salida del equipo, que era deseo del jugador y que el equipo aceptó siempre y cuando las ofertas que llegaran por él satisficieran sus intereses, la cual no llegó.

Martínez fue el responsable de cerrarle el arco al Everton en diferentes oportunidades con grandes atajadas como las del minuto 15 con el pie a Jack Grealish y las del 70' tras un cabezazo de Keane que amenazó su portería.

Pese a la gran actuación del Dibu, Aston Villa sigue sin ganar en la Premier League, acumulando dos empates y dos derrotas y plantándose en la posición 19 del torneo con tan solo dos unidades.

Aston Villa visitará en la próxima fecha al Sunderland con la mira puesta en conseguir su primera victoria y comenzar a recomponer el camino en la Premier ante este mal inicio de campeonato. Se espera que, tras la actuación frente al Everton, el ‘Dibu’ sea titular.

Temas relacionados:

Dibu Martínez

Aston Villa

Premier League

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza": Leocadio Martín, psicólogo clínico, sobre el suicidio

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Agente retirado del FBI revela los errores que habrían sido determinantes en el asesinato de Charlie Kirk

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Deportes

Ver más
Festejos tras la jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial de 2026 - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

País sudamericano decreta día feriado tras clasificar al Mundial de 2026: "Una campaña épica que ha inspirado a toda la población"

Colombia vs Venezuela / FOTO: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Periodista venezolano está “completamente seguro” que la Vinotinto le va a ganar a Colombia en la última fecha de la eliminatoria

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Preocupación en La Vinotinto por 10 jugadores que podrían perderse el repechaje al Mundial 2026 en caso de una eventual clasificación

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Festejos tras la jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial de 2026 - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

País sudamericano decreta día feriado tras clasificar al Mundial de 2026: "Una campaña épica que ha inspirado a toda la población"

Aeropuerto de Maiquetía (AFP)
Régimen de Maduro

"Si lo sabes, lo sabes": subsecretario de Estado de EE. UU. publica mensaje que llena de nostalgia y esperanza a los venezolanos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

“Ahora es bombazo y adiós, es histórico”: experto sobre ataque de EE. UU. a un barco cargado de drogas que partió desde Venezuela

Alvin Holsey, almirante de la Marina y jefe del Comando Sur de Estados Unidos - EFE
Jefe del Comando Sur

"33 grupos sancionados por EE.UU. incluidas organizaciones terroristas extranjeras, están operando en el hemisferio occidental": jefe del Comando Sur de Estados Unidos

Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto: EFE
Perú

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy | Foto EFE
Karol G

Por qué Karol G encabezará un show de medio tiempo de la NFL en Brasil y no en Estados Unidos: la colombiana se confiesa "orgullosa"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal