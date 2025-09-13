Así fue el regreso del Dibu Martínez por fin a la titular en la Premier League tras la novela de su posible salida del Aston Villa

Aston Villa y Everton se enfrentaron en la cuarta fecha de la Premier League finalizando su encuentro con un empate a ceros, pero lo más llamativo del partido fue el regreso del arquero argentino Emiliano ‘el Dibu’ Martínez a la titular.

El portero campeón del mundo regresó a la titular del Aston Villa luego de que no se concretara su salida del equipo, que era deseo del jugador y que el equipo aceptó siempre y cuando las ofertas que llegaran por él satisficieran sus intereses, la cual no llegó.

Martínez fue el responsable de cerrarle el arco al Everton en diferentes oportunidades con grandes atajadas como las del minuto 15 con el pie a Jack Grealish y las del 70' tras un cabezazo de Keane que amenazó su portería.

Pese a la gran actuación del Dibu, Aston Villa sigue sin ganar en la Premier League, acumulando dos empates y dos derrotas y plantándose en la posición 19 del torneo con tan solo dos unidades.

Aston Villa visitará en la próxima fecha al Sunderland con la mira puesta en conseguir su primera victoria y comenzar a recomponer el camino en la Premier ante este mal inicio de campeonato. Se espera que, tras la actuación frente al Everton, el ‘Dibu’ sea titular.