"Para ganarnos nos tienen que ganar así": ‘Dibu’ Martínez apuntó contra árbitro colombiano tras derrota de Argentina ante Ecuador

La selección argentina cayó este martes en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas en calidad de visitante ante Ecuador por la mínima diferencia.

Pese a que el encuentro no definía nada de cara a la clasificación al Mundial de 2026, ya que ambas selecciones llegaron con cupo directo, el partido estuvo marcado por un juego fuerte.

Fue tal la tensión que se vivió en Guayaquil que incluso el partido se definió por un penalti a favor de los ecuatorianos que fue duramente cuestionado por los jugadores de la Albiceleste.

Al término del encuentro, el guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez apuntó contra el árbitro colombiano Wilmar Roldán por las decisiones arbitrales que tomó, principalmente el penalti sancionado a favor de los ecuatorianos.

“Fue un partido duro, creo que un empate estaba bien”, comenzó diciendo el portero del Aston Villa.

“El árbitro no sé qué cobró, la verdad, fue una disputa normal”, agregó en relación al penalti sancionado finalizando el primer tiempo tras una falta de Nicolás Tagliafico sobre Angelo Preciado en el área.

Por último, dio a entender que los rivales solo pueden ganarle a Argentina con la ayuda arbitral. “Para ganarnos nos tienen que ganar así”, apuntó.

Sus declaraciones han generado polémica entre los aficionados, muchos de los cuales recordaron algunos penales dudosos en el Mundial de Qatar 2022 en favor de Argentina y del cual se coronó campeón.

“Ganó un mundial lleno de penales dudosos y tiene el valor de salir a decir eso”; “Un argentino hablando de trampas, qué ironía”; “Los arregla partidos se atreven a decir eso que cara de tucos, malos perdedores”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Roldán también expulsó en los primeros minutos del encuentro a Nicolás Otamendi tras una falta sobre Enner Valencia de cara al arco de Martínez.

El encuentro estuvo tan tenso que el juez colombiano sacó cinco amarillas y dos tarjetas rojas, una para cada equipo.