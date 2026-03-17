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Clásico Mundial de Béisbol

Así llegan Venezuela y Estados Unidos a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: conozca el horario y dónde ver el 'duelo de la gloria'

marzo 17, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugadores de la Selección de Venezuela de béisbol y de la Selección de EE. UU. - Fotos: EFE
Jugadores de la Selección de Venezuela de béisbol y de la Selección de EE. UU. - Fotos: EFE
Venezuela clasificó a la gran final de dicho torneo tras una histórica victoria 4-2 ante Italia, mientras que, Estados Unidos, selló su pase tras vencer 2-1 a República Dominicana.

La gran final del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 entre Venezuela y Estados Unidos se disputa este martes 17 de marzo.

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La cita entre la novena caribeña y la novena norteamericana será en el loanDepot Park de Miami (Florida, EE. UU.).

Este encuentro, denominado por los amantes del deporte del ‘diamante como el ‘duelo de la gloria’, marca la primera vez en la historia que la selección venezolana llega a la instancia definitiva del torneo.

Horario del partido:

El juego está programado para iniciar a las 8:00 p. m. (hora local de Miami y Venezuela). A continuación, el detalle por países:

  • Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico: 8:00 p. m.
  • Estados Unidos (ET), Miami: 8:00 p. m.
  • Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 7:00 p. m.
  • México (CDMX): 6:00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay: 9:00 p. m.
  • España 1:00 a. m. (miércoles 18).

Dónde ver la final (Canales de TV y Streaming):

  • En Venezuela podrá sintonizarse por señal abierta y cable en Venevisión, Televen, TVES, IVC, ByM Sport, Meridiano TV y 1Baseball Network. Online se puede seguir por la plataforma Béisbol Play.
  • En Estados Unidos la señal principal será FOX, FOX Deportes y FS1. En streaming vía FuboTV.
  • En México transmiten Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ESPN y Disney+ Premium.
  • A su vez, en Colombia y resto de Latinoamérica la cobertura internacional estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Así llegan ambos conjuntos:

Venezuela clasificó tras una histórica victoria 4-2 ante Italia en la semifinal disputada el lunes. Previamente eliminó al vigente campeón, Japón, en cuartos de final.

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Estados Unidos, por su parte, selló su pase tras vencer en un duelo cerrado 2-1 a República Dominicana. El equipo anfitrión busca su segundo título mundial tras el obtenido en 2017.

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

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Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.

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Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
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