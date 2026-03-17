Así llegan Venezuela y Estados Unidos a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: conozca el horario y dónde ver el 'duelo de la gloria'

La gran final del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 entre Venezuela y Estados Unidos se disputa este martes 17 de marzo.

La cita entre la novena caribeña y la novena norteamericana será en el loanDepot Park de Miami (Florida, EE. UU.).

Este encuentro, denominado por los amantes del deporte del ‘diamante como el ‘duelo de la gloria’, marca la primera vez en la historia que la selección venezolana llega a la instancia definitiva del torneo.

Horario del partido:

El juego está programado para iniciar a las 8:00 p. m. (hora local de Miami y Venezuela). A continuación, el detalle por países:

Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico: 8:00 p. m.

Estados Unidos (ET), Miami: 8:00 p. m.

Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 7:00 p. m.

México (CDMX): 6:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay: 9:00 p. m.

España 1:00 a. m. (miércoles 18).

Dónde ver la final (Canales de TV y Streaming):

En Venezuela podrá sintonizarse por señal abierta y cable en Venevisión, Televen, TVES, IVC, ByM Sport, Meridiano TV y 1Baseball Network. Online se puede seguir por la plataforma Béisbol Play.

podrá sintonizarse por señal abierta y cable en Venevisión, Televen, TVES, IVC, ByM Sport, Meridiano TV y 1Baseball Network. Online se puede seguir por la plataforma Béisbol Play. En Estados Unidos la señal principal será FOX, FOX Deportes y FS1. En streaming vía FuboTV.

la señal principal será FOX, FOX Deportes y FS1. En streaming vía FuboTV. En México transmiten Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ESPN y Disney+ Premium.

transmiten Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ESPN y Disney+ Premium. A su vez, en Colombia y resto de Latinoamérica la cobertura internacional estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Así llegan ambos conjuntos:

Venezuela clasificó tras una histórica victoria 4-2 ante Italia en la semifinal disputada el lunes. Previamente eliminó al vigente campeón, Japón, en cuartos de final.

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Estados Unidos, por su parte, selló su pase tras vencer en un duelo cerrado 2-1 a República Dominicana. El equipo anfitrión busca su segundo título mundial tras el obtenido en 2017.

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.