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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Repechaje al Mundial

Así se disputarán los partidos de repechaje por seis cupos al Mundial de 2026: ¿cuándo y dónde ver?

marzo 25, 2026
Por: Luis Cifuentes
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
En total, 16 equipos europeos y seis más de América, Asia, Oceanía y África disputarán un minitorneo de dos encuentros en busca de la ansiada clasificación.

A menos de tres meses del comienzo del Mundial de 2026, faltan seis selecciones para completar el cupo de 48 que tendrá por primera vez la cita orbital a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

Entre este 26 de marzo y el próximo 31 de marzo, 22 selecciones lucharán por uno de los seis cupos que entregará la fase de repesca.

En total, 16 equipos europeos y seis más de América, Asia, Oceanía y África disputarán un minitorneo de dos encuentros en busca de la ansiada clasificación a la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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La jornada arrancará este 26 de marzo con los encuentros entre Bolivia y Surinam, y Nueva Caledonia ante Jamaica en Monterrey y Guadalajara, México, respectivamente.

De allí saldrán dos selecciones clasificadas, las cuales el 31 de marzo definirán su pase a la Copa del Mundo ante Congo e Irak, selecciones sembradas en la última fase.

Estos encuentros podrán verse en Colombia a través de la señal del canal deportivo Win Sports.

Entretanto, el repechaje europeo se disputará de la siguiente manera:

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Ruta A

Italia - Irlanda del Norte

Gales - Bosnia-Herzegovina

Ruta B

Polonia - Albania

Ucrania - Suecia

Ruta C

Turquía - Rumanía

Eslovaquia - Kosovo

Ruta D

Dinamarca - Macedonia del Norte

República Checa – Irlanda

Las ocho selecciones triunfadoras se enfrentarán el 31 de marzo en un partido único para definir los clasificados.

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