Así se disputarán los partidos de repechaje por seis cupos al Mundial de 2026: ¿cuándo y dónde ver?
A menos de tres meses del comienzo del Mundial de 2026, faltan seis selecciones para completar el cupo de 48 que tendrá por primera vez la cita orbital a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio.
Entre este 26 de marzo y el próximo 31 de marzo, 22 selecciones lucharán por uno de los seis cupos que entregará la fase de repesca.
En total, 16 equipos europeos y seis más de América, Asia, Oceanía y África disputarán un minitorneo de dos encuentros en busca de la ansiada clasificación a la fase de grupos de la Copa del Mundo.
La jornada arrancará este 26 de marzo con los encuentros entre Bolivia y Surinam, y Nueva Caledonia ante Jamaica en Monterrey y Guadalajara, México, respectivamente.
De allí saldrán dos selecciones clasificadas, las cuales el 31 de marzo definirán su pase a la Copa del Mundo ante Congo e Irak, selecciones sembradas en la última fase.
Estos encuentros podrán verse en Colombia a través de la señal del canal deportivo Win Sports.
Entretanto, el repechaje europeo se disputará de la siguiente manera:
Ruta A
Italia - Irlanda del Norte
Gales - Bosnia-Herzegovina
Ruta B
Polonia - Albania
Ucrania - Suecia
Ruta C
Turquía - Rumanía
Eslovaquia - Kosovo
Ruta D
Dinamarca - Macedonia del Norte
República Checa – Irlanda
Las ocho selecciones triunfadoras se enfrentarán el 31 de marzo en un partido único para definir los clasificados.