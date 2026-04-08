Atlético de Madrid dio el golpe del torneo y el PSG hizo valer su favoritismo en cuartos de final de la Champions League

Este miércoles 8 de abril se completó la jornada de los juegos de ida de la UEFA Champions League, la cual nuevamente dejó sorpresas y escuadras como el Atlético de Madrid y el París Saint-Germain dieron golpe de autoridad en sus partidos ante el Barcelona y el Liverpool.

Aunque el Barça mostró superioridad en la posesión desde los primeros minutos del encuentro, careció de efectividad al momento de definir. Por su parte, el conjunto ‘colchonero', que tuvo menos el balón, fue eficaz para definir y mandar al fondo de la red 2 de los tres remates directos al arco.

En su visita al Camp Nou, el equipo rojiblanco se impuso 2 goles a 0 ante el Barcelona, escuadra que se vio desprotegida tras la expulsión de Pau Cubarsí sobre los 44 minutos del partido. Situación que fue aprovechada por los dirigidos por Diego Simeone.

Tan solo un minuto después de la expulsión de Cubarsí, el delantero argentino Julián Álvarez anotó para el conjunto visitante, por medio de un majestuoso y potente tiro libre que no pudo detener el portero Joan García.

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Con el tanto de Álvarez, el Atlético de Madrid se fue al descanso con la ventaja sobre los ‘azulgranas’.

Para la etapa complementaria, pese a estar con el marcador en contra, el Barcelona salió al terreno con la intención de igualar el marcador, pero al igual que en la primera parte, careció de efectividad.

Por su parte, los ‘colchoneros’ aprovecharon un descuido en defensa y sobre los 70 de juego ampliaron el marcador, tras la anotación de Alexander Sørloth, un marcador que sentenció el resultado final a favor de los dirigidos por Diego Simeone.

El PSG sacó ventaja a su localía

En el juego de ida por la Liga de Campeones, el París Saint-Germain se hizo fuerte ante su afición, siendo la única escuadra que durante esta jornada hizo respetar su localía.

La escuadra francesa demostró superioridad de principio a fin en el encuentro ante el Liverpool en el Parque de los Príncipes, en el que se impuso 2 goles por 0.

A tan solo 11 minutos del tiempo inicial, Désiré Doué abrió pronto el marcador con un disparo con rosca que superó por alto al portero de los Reds, Giorgi Mamardashvili, resultado con el que se fueron al descanso.

Para la etapa complementaria las cosas no cambiaron mucho, pues el PSG continuó siendo el equipo dominante del encuentro, que selló con la victoria 2 a 0, tras el segundo tanto de Khvicha Kvaratskhelia sobre los 35 de juego.

Tras las anotaciones de Doué y Kvaratskhelia, se quedó con la ventaja de cara a lo que será el partido de vuelta el próximo martes 14 de abril en territorio inglés.

Con la fecha disputada, tres equipos visitantes se quedaron con la ventaja: Bayern Múnich, Arsenal y Atlético de Madrid; entre tanto, París Saint-Germain fue la única escuadra que hizo respetar su localía.

Real Madrid, Sporting Lisboa, Barcelona y Liverpool deberán en los juegos de vuelta revertir el marcador si quieren hacerse un lugar en la semifinal de la UEFA Champions League.