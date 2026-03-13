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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Jugadoras selecciones Corea del Norte y Australia en la Copa Asiática Femenina 2026 - Foto: EFE
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Mundial femenino

Se confirma la primera selección clasificada a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027

marzo 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
Las ‘Matildas’, junto a la anfitriona Brasil, se convierten en los primeros seleccionados en asegurar su participación en el certamen mundialista.

A 468 días de la Copa del Mundo Femenina Brasil 2027, la selección de Australia se convierte en el primer equipo detrás de la anfitriona en clasificarse para el campeonato del mundo.

Las ‘Matildas’ aseguraron su participación en el que será su noveno Mundial en su historia, tras avanzar a las semifinales de la Copa Asiática Femenina (AFC), luego de vencer a su similar de Corea del Norte.

El seleccionado de Australia se quedó con el triunfo en los cuartos de final de la AFC, luego de vencer 2 goles a 1 a las norcoreanas. Las anotaciones del conjunto australiano estuvieron a cargo de Alanna Kennedy y Sam Kerr, mientras que Chae Un-Yong descontó para el equipo coreano.

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De esta manera, las coanfitrionas de 2023 reservaron su tiquete para el certamen mundialista y al que clasifican por novena ocasión de manera consecutiva desde 1995. A esta nueva edición llegarán con el anhelo de superar lo hecho en el campeonato del que fueron anfitrionas hace 3 años, donde ocuparon el cuarto lugar.

Tras esta victoria de Australia sobre Corea del Norte, la FIFA le dio la bienvenida a las ‘Matildas’ por medio de sus redes sociales.

“Australia se ha convertido en el primer equipo en ganar su lugar en el @fifawomensworldcup del próximo año”, expresó el ente rector del fútbol mundial.


En ese sentido, las ‘Matildas', por medio de clasificatorias mundialistas, se convierten en la primera selección en acceder a la décima edición de la Copa del Mundo Femenina. Adicionalmente, junto a Brasil, anfitriona del certamen, son las únicas selecciones que han asegurado de manera directa su participación en el Mundial.

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Teniendo en cuenta esto, quedan 30 cupos de los 32 que ofrece el torneo mundialista que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en territorio brasileño.

¿Qué es la Copa Asiática Femenina (AFC)?

Este es uno de los campeonatos más antiguos e importantes de selecciones femeninas en Asia. El cual es organizado por la Confederación Asiática de Fútbol y el cual tiene como función ser la fase clasificatoria continental para la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Cabe resaltar que esta será la última ocasión que cumpla la función de eliminatorias al certamen mundialista. Esto teniendo en cuenta que para las próximas clasificatorias de la Copa del Mundo de 2031 se disputará un nuevo torneo independiente, debido a que el número de selecciones participantes pasará de 32 a 48.

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