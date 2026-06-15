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Lunes, 15 de junio de 2026
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Sabri Lamouchi deja la dirección técnica de Túnez - Foto: AFP
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Mundial 2026

Insólito: el entrenador de Túnez fue despedido después de la goleada que les propinó Suecia en el Mundial, pero ya se conoce su reemplazo

junio 15, 2026
Por: Natalya Baquero González
Por medio de sus canales oficiales, la FTF anunció que Lamouchi no continuará a cargo del equipo principal.

La Federación Tunecina de Fútbol (FTF) tomó contundente decisión con el director técnico Sabri Lamouchi, tras la dura derrota en su primera salida en la Copa Mundo de Norteamérica de 2026; Túnez fue vencida por goleada ante Suecia.

Por medio de sus canales oficiales, la FTF anunció que Lamouchi no continuará a cargo del equipo principal, que aún le quedan dos juegos por disputar en la fase de grupos del certamen mundialista que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos.

“Se ha firmado oficialmente el acuerdo para destituir al entrenador Sabri Lamouchi”, indicaron por medio de su cuenta de Instagram.

Tras la destitución de Sabri, la Federación Tunecina de Fútbol dio a conocer que de manera interina Mondher Kebaier, seleccionador tunecino de 56 años, asumirá la dirección técnica de la absoluta.

Asimismo, indicaron que se encuentran adelantando las gestiones necesarias de visado para que “el seleccionador olímpico Anis Boujelbane” se incorpore al nuevo cuerpo técnico comandado por Kebaier.

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La decisión de la Federación Tunecina de Fútbol se dio horas después del impresionante resultado en el que el seleccionado de Túnez cayó 1 a 5 ante su similar de Suecia, hecho que de momento y tras la primera fecha del grupo F, la mantiene en la última casilla.

De esta manera y tras cerca de seis meses a cargo, Lamouchi le dice adiós a las “Águilas de Cartago”, con las cuales acumuló una victoria, un empate y tres derrotas.

¿Qué viene para la selección de Túnez?

El combinado tunecino deberá pasar la página y concentrarse en los dos juegos que le restan de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, instancia en la que enfrentará a fuertes rivales como Japón y Países Bajos. De su rendimiento y resultado en estos encuentros depende si avanza a los 16avos del certamen mundialista o se despide de este de manera anticipada.

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