NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Boca Juniors

Boca Juniors informó que su director técnico Miguel Ángel Russo está internado con "pronóstico reservado"

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Miguel Ángel Russo - AFP
El director técnico fue sustituido en el banco por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez en los últimos encuentros.

El club argentino de fútbol Boca Juniors informó que su director técnico, Miguel Ángel Russo, está internado con "pronóstico reservado", un anuncio que se conoce en medio de rumores por su estado de salud y tras la ausencia del DT en el banco en las últimas fechas.

Mediante una breve publicación en sus redes sociales, el equipo argentino puntualizó que Russo, de 69 años, está “cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado”.

"Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", añadió la institución.

El director técnico fue sustituido en el banco por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes dirigieron al equipo en la goleada 5-0 de Boca sobre Newell’s este domingo por el Torneo Clausura.

"Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV", dijo Úbeda a periodistas tras el partido.

Asimismo, el capitán del equipo, Leandro Paredes, se unió a la dedicatoria: "Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", comentó.

Durante sus últimas apariciones en público, que se alternaron con internaciones hospitalarias o domiciliares, a Russo se le vio delgado, caminando con dificultad y con voz débil.

El club no había entregado partes oficiales sobre su salud hasta este lunes, aunque se sabe que en 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata.

