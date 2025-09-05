NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Fernando Batista

Bocha Batista pide apoyo a La Vinotinto para el último partido ante Colombia, pero le llueven críticas por el juego ante Argentina

septiembre 5, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
El adiestrador argentino confía en que se logrará llegar al repechaje en el último partido de la eliminatoria rumbo al mundial.

El seleccionador de fútbol de Venezuela, Fernando ‘Bocha’ Batista, se mostró confiado en alcanzar la repesca para clasificar al Mundial de 2026, pese a la dura derrota 3-0 ante Argentina, en una noche de fiesta marcada por el emotivo adiós del astro Lionel Messi a las eliminatorias.

"Llegamos enteros a Venezuela. Depende de nosotros ir al repechaje", dijo el DT argentino en las entrañas del estadio Monumental, luego de una categórica caída por la decimoséptima y penúltima fecha.

En lo numérico, Venezuela, séptima con 18 puntos, ya no puede estar dentro de los seis clasificados directos, pero sí definirá su suerte el martes próximo cuando reciba a Colombia en Maturín, a la vez que Bolivia (17) será local en El Alto contra Brasil.

"El martes tenemos una final con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar", declaró Batista.

"Nos vamos con bronca porque no nos gusta perder. Hay que cambiar el chip y a partir de mañana empezar a trabajar, dar vuelta la página lo más rápido posible y pensar en lo que viene", señaló sobre la actuación de sus dirigidos.

Batista insistió en que "hay que mantener la esperanza, esto depende de nosotros", y luego explicó que reemplazó al final del primer tiempo al emblemático volante Tomás Rincón porque "tuvo una molestia en un aductor y preferimos preservarlo para lo que viene".

Sin embargo, pese a la fe que tiene el entrenador argentino de lograr quedarse con el cupo al repechaje, la afición no está contenta con el rendimiento del equipo. “Si vamos al mundial, deberíamos de buscar otro dt. Somos la única selección en el mundo q no juega a 3 toques seguidos”, “esta eliminatoria es una de las peores de visitante desde que nació el boom Vinotinto”, “jamás vamos a ir a un mundial con una selección que no patee al arco”, entre otros son los mensajes de la gente.

Temas relacionados:

Fernando Batista

La Vinotinto

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

Fútbol

