La última carta de La Vinotinto para clasificar al repechaje del Mundial: este es el escenario si gana, empata o pierde ante Colombia

La selección venezolana hace cuentas de cara a la clasificación al Mundial de 2026, teniendo en cuenta que solo podría acceder por medio del repechaje ya que todos los cupos directos están resueltos.

Con la derrota ante Argentina por 3 a 0, La Vinotinto se quedó sin chances de clasificar de manera directa y en ese sentido apuntará a la repesca la cual disputará con Bolivia.

El próximo martes ante Colombia, la selección dirigida por Fernando Batista se jugará su última carta en el objetivo de clasificar al Mundial de 2026, es por eso que desde ya se piensa en los tres escenarios que se podrían dar en dicho juego.

VEA TAMBIÉN Colombia regresa a un Mundial después de ocho años: selló su clasificación tras golear a Bolivia en las Eliminatorias o

Cabe resaltar que la Vinotinto está obteniendo el cupo a repechaje parcialmente al ubicarse en la séptima posición con 18 puntos, uno más que Bolivia que es octava con 17.

En ese sentido, depende de sí mismo para lograr la clasificación al repechaje del Mundial de 2026, por lo que en caso de ganar asegurará la séptima posición y se quedará con el cupo de repesca.

No obstante, en caso de perder ante Colombia o empatar, dificultaría las opciones de repechaje para soñar con el primer Mundial de su historia.

Si La Vinotinto empata ante los cafeteros el próximo martes en Maturín, tendrá que esperar que Bolivia no gane contra Brasil en El Alto a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. En caso de un triunfo boliviano, el equipo de Fernando Batista se quedaría sin el repechaje.

Sin embargo, si La Vinotinto pierde el próximo martes tendría que esperar una derrota de Bolivia en El Alto o un empate, pero sin un resultado abultado ante Colombia.

VEA TAMBIÉN ¿Se complica el sueño mundialista? Selección venezolana cayó ante Argentina y le queda una sola carta para cumplir el anhelo o

Si bien el acceso a repechaje depende completamente de Venezuela, las cosas podrían complicarse en caso de caer o empatar ante Colombia y que Bolivia gane su partido en El Alto.

La definición de la última ventana con opción de acceder al próximo Mundial promete ser emocionante. Cabe resaltar que ambos juegos se disputarán a la misma hora.