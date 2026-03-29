¡Bochornoso! Hinchas de la selección Colombia protagonizaron altercado en gradas en el amistoso ante Francia

Durante el juego amistoso entre la selección Colombia y Francia en el estadio Northwest Stadium de Landover, un grupo de aficionados desadaptados protagonizó una pelea en las gradas del recinto deportivo.

Mientras se desarrollaba la primera media hora del encuentro entre la ‘Tricolor’ y los ‘Galos’, se vivió una situación ajena al partido; las miradas dejaron de centrarse en la cancha y se trasladaron a las tribunas del escenario deportivo, donde un grupo de hinchas colombianos protagonizaba un enfrentamiento.

En un video que circula por medio de las redes social se observa como hinchas de la selección Colombia peleaban entre sí, empujándose, lanzando objetos que tenían en sus manos e incluso algunos se fueron a los golpes desnatado momento de tensión durante unos minutos, nuevamente dejando una imagen a nivel internacional.

¿Cómo le fue a la Tricolor en el juego ante Francia?

En cuanto a lo deportivo, los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo no dejaron su mejor impresión, pues al igual que en la primera jornada de la fecha FIFA de marzo ante Croacia, fueron derrotados.

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Durante su segunda salida, la selección Colombia no pudo ante Francia; nuevamente los errores en defensa le pasaron factura ante un combinado europeo que mostró dinamismo y calidad.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo cayeron 3 a 1 ante los ‘galos', que mostraron superioridad durante la mayor parte del encuentro pese a haber jugado con una nómina suplente.

La ‘Tricolor’ vio caer su arco a los 29 minutos con el tanto de Désiré Doué tras un disparo que fue desviado por Daniel Muñoz. Antes de terminar la primera parte, llegó el gol de cabeza de Marcus Thuram, quien puso a los franceses 2 a 0 antes de que terminara el primer tiempo.

Para la etapa complementaria, los cafeteros salieron con otra disposición, pero nuevamente los errores le pasaron factura. En esta oportunidad, Juan David Cabal intentó despejar, pero le entregó el balón al rival que en un contraataque puso el 3 a 0 por medio de Doué.

Entre tanto, Colombia, sobre los 77 de juego, descontó por medio de Jaminton Campaz.

Al final, el partido terminó 3 goles a 1, dejando dudas en torno al desempeño que pueda tener el conjunto cafetero en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.