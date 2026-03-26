Bolivia remontó ante Surinam y se clasificó a la ronda final del repechaje al Mundial 2026: este será su rival en busca de la clasificación

La Selección de Bolivia busca convertirse en la séptima selección clasificada al Mundial de 2026 por medio del repechaje.

Este jueves, la selección del Altiplano logró un importante triunfo ante Surinam en la primera fase de la repesca que se disputó en Guadalajara, México, una de las sedes del Mundial que organizará junto a Estados Unidos y Canadá

En el primer tiempo el encuentro terminó empatado sin goles, no obstante, las mejores opciones las tuvo el equipo centroamericano.

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Comenzando el primer tiempo, cuando transcurrían tres minutos, Liam Van Gelderem abrió el marcador y silenció el escenario deportivo en Guadalajara con hinchas mayoritariamente bolivianos.

No obstante, a los 72 minutos el equipo boliviano, en busca del empate, anotó por intermedio de Moisés Paniagua en una jugada incómoda dentro del área rival.

El segundo tanto, con el que se selló la remontada, se produjo a los 79 minutos por medio de Miguel Terceros, el jugador juvenil y una de las figuras del equipo.

El atacante anotó por medio de un penalti tras una falta en el área.

Con este resultado, Bolivia aseguró su pase a la siguiente fase de repechaje en el que se enfrentará a Irak por un cupo al Mundial de 2026.

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El encuentro ante los asiáticos se disputará el próximo martes 31 de marzo también en Guadalajara.

Cabe resaltar que el ganador de la llave entre los sudamericanos y los asiáticos irá al Grupo I que comparten Francia, Senegal y Noruega.