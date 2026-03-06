Alerta en Portugal tras conocerse la gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo a meses del mundial: “es más grave de lo que pensamos”

El astro portugués Cristiano Ronaldo tiene preocupados a los portugueses y en general a los amantes del fútbol luego de que se conociera que tiene una lesión de consideración, que lo ha mantenido al margen de su equipo el Al Nassr.

Precisamente el técnico del equipo amarillo, Jorge Jesus, fue quien informó a la opinión pública sobre la gravedad de la lesión de CR7 al ser preguntado en una rueda de prensa.

"La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos -dijo Jesus-. Y viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores. Esperamos que regrese pronto y pueda ayudar al equipo", señaló el adiestrador portugués.

Cabe recordar que el Al Nassr había reportado hace unos días el parte médico del jugador: "Ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva durante el partido contra Al-Fayha. Ha comenzado el programa de rehabilitación y estará bajo evaluación día a día".

Esta noticia encendió las alarmas entre sus seguidores que lo quieren ver disputando su sexta copa del mundo y, por qué no, ganando este título que le falta en su vitrina.

Y es que el Mundial de Norteamérica está a menos de 100 días de comenzar por lo que los fanáticos del fútbol esperan que Cristiano Ronaldo se recupere pronto y pueda estar presete en la cita orbital.

Por ahora, está en vilo la presencia de ‘El Bicho’ en los próximos amistosos que jugará Portugal ante México, el 28 de marzo, y ante Estados Unidos el 31 del mismo mes.