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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Yeferson Soteldo

Captan a Soteldo saliendo del Estadio Olímpico de la UCV tras ser pitado por fanáticos venezolanos: así pasó de largo en zona mixta

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Logos del Deportivo La Guaira y el Fluminense / Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Fotos: X / EFE
Logos del Deportivo La Guaira y el Fluminense / Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Fotos: X / EFE
Soteldo evitó la zona mixta y pasó sin detenerse ante los periodistas, dirigiéndose directamente al autobús del equipo brasileño.

El futbolista venezolano Yeferson Soteldo fue grabado mientras abandonaba el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas, sin atender a los medios de comunicación.

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La situación se produjo la noche del martes 7 de abril, luego del empate sin goles entre Deportivo La Guaira y Fluminense FC en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Durante el compromiso, el jugador fue recibido con silbidos por parte del público local desde su ingreso al minuto 67, cuando sustituyó a su compatriota Jefferson Savarino.

Al término del encuentro, Soteldo evitó la zona mixta y pasó sin detenerse ante los periodistas, dirigiéndose directamente al autobús del equipo brasileño.

El extremo de la Vinotinto disputó poco más de 20 minutos, en los que generó una ocasión de peligro, pero no logró cambiar el marcador en un partido que finalizó 0-0 correspondiente al Grupo C del torneo de clubes más importante de sudamérica.

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Rendimiento y actitud con su combinado nacional:

La hinchada venezolana expresó su descontento por lo que consideran un "bajo aporte" de Soteldo a la Vinotinto durante las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Asimismo, la afición del país caribeño le recrimina al jugdor varias actitudes fuera de la cancha que han sido tildadas de polémicas.

De momento, la relación de Yeferson Soteldo con el ciclo del DT Oswaldo Vizcarrondo al frente de la Vinotinto ha sido de ausencia en la cancha pero con expectativas de retorno.

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Aunque el entrenador venezolano fue ratificado en enero como el seleccionador oficial para el proyecto 2026-2034, no contó con Soteldo para su primer torneo oficial de 2026: la FIFA Series disputada a finales de marzo del año en curso.

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