Club ucraniano contrató al quinto futbolista venezolano que llega a su nómina y los fanáticos ya lo llaman La Vinotinto en Europa

Varios medios de comunicación y periodistas, incluido el comunicador Mario Alberto Sánchez, confirmaron este miércoles que el club ucraniano FC Kryvbas contrató al mediocampista venezolano Andrusw Araujo.

“Oficial: el volante Andrusw Araujo fue presentado como nuevo jugador del FC Kryvbas de la Primera División de Ucrania, luego de haber sido vendido desde el Rayo Zuliano”, precisó Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Aunque la transacción, a primera vista, parece inusual debido a que involucra a dos clubes distantes en el mapa y a un país sumido en la guerra, no ha sorprendido a quienes siguen el día a día de los jugadores venezolanos en el mundo.

La contratación no ha sido inesperada debido a que Andrusw Araujo es el quinto futbolista venezolano que integrará la plantilla del FC Kryvbas. El comunicador Mario Alberto Sánchez en su publicación compartió el curioso dato.

“Allí será compañero de Gleiker Mendoza, Maiken González, Carlos Paraco y Carlos Rojas”, escribió el periodista sobre la transferencia que hace parte de la ventana del mercado de fichajes europeo.

La contratación despertó la curiosidad de varios aficionados que se han emocionado con la incursión venezolana en el fútbol ucraniano y algunos han arriesgado a decir que el FC Kryvbas podría llamarse "La Vinotinto en Europa".

“Mejor funden el Vinotinto FC versión Ucrania”, escribió por ejemplo uno de los hinchas en respuesta a la publicación del periodista.

Según Transfermarkt, un portal especializado en transferencias y precios de los jugadores de todo el planeta, el FC Kryvbas pagó 250.000 euros por hacerse con los servicios de Andrusw Araujo desde el Rayo Zuliano.

La gran calidad de los futbolistas venezolanos es evidente por cuenta del crecimiento que ha tenido el fútbol de ese país en los últimos años.

Gracias al auge del balompié, varios jugadores venezolanos han podido dar el salto al exterior en equipos importantes de Europa y Latinoamérica.

La liga local también ha tenido un crecimiento exponencial con el fortalecimiento en la estructura del torneo y el surgimiento de nuevas promesas para el fútbol venezolano.

El torneo clausura de la liga FUTVE, de hecho, en este 2025 tendrá a grandes nombres en cada uno de los campos donde se disputen los encuentros.

Este es el caso de Yonathan del Valle, delantero de 35 años, que tras una amplia trayectoria en equipos europeos regresará al fútbol venezolano después de 15 años. Después su última experiencia en el fútbol turco con el Pendiksport, ahora el atacante recaerá en Carabobo en esta temporada.

Otro de los jugadores que vistió la camiseta de La Vinotinto y regresará a Venezuela es el delantero Darwin Machís, quien dejó el Real Valladolid de España para unirse a la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Así mismo, Carabobo fichó al centrocampista Abraham Bahachille, quien en el último año vistió los colores del Real Club Recreativo de Huelva de España.