NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Fútbol venezolano

Club ucraniano contrató al quinto futbolista venezolano que llega a su nómina y los fanáticos ya lo llaman La Vinotinto en Europa

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Andrusw Alberto Araujo (i) de Zuliano disputa el balón con Lucas Esquivel de Paranaense. (EFE)
Andrusw Alberto Araujo (i) de Zuliano disputa el balón con Lucas Esquivel de Paranaense. (EFE)
Aunque la transacción parece inusual debido a que involucra a dos clubes distantes en el mapa, no ha sorprendido a quienes siguen el día a día de los jugadores venezolanos en el mundo.

Varios medios de comunicación y periodistas, incluido el comunicador Mario Alberto Sánchez, confirmaron este miércoles que el club ucraniano FC Kryvbas contrató al mediocampista venezolano Andrusw Araujo.

“Oficial: el volante Andrusw Araujo fue presentado como nuevo jugador del FC Kryvbas de la Primera División de Ucrania, luego de haber sido vendido desde el Rayo Zuliano”, precisó Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

o

Aunque la transacción, a primera vista, parece inusual debido a que involucra a dos clubes distantes en el mapa y a un país sumido en la guerra, no ha sorprendido a quienes siguen el día a día de los jugadores venezolanos en el mundo.

La contratación no ha sido inesperada debido a que Andrusw Araujo es el quinto futbolista venezolano que integrará la plantilla del FC Kryvbas. El comunicador Mario Alberto Sánchez en su publicación compartió el curioso dato.

“Allí será compañero de Gleiker Mendoza, Maiken González, Carlos Paraco y Carlos Rojas”, escribió el periodista sobre la transferencia que hace parte de la ventana del mercado de fichajes europeo.

La contratación despertó la curiosidad de varios aficionados que se han emocionado con la incursión venezolana en el fútbol ucraniano y algunos han arriesgado a decir que el FC Kryvbas podría llamarse "La Vinotinto en Europa".

“Mejor funden el Vinotinto FC versión Ucrania”, escribió por ejemplo uno de los hinchas en respuesta a la publicación del periodista.

Según Transfermarkt, un portal especializado en transferencias y precios de los jugadores de todo el planeta, el FC Kryvbas pagó 250.000 euros por hacerse con los servicios de Andrusw Araujo desde el Rayo Zuliano.

La gran calidad de los futbolistas venezolanos es evidente por cuenta del crecimiento que ha tenido el fútbol de ese país en los últimos años.

Gracias al auge del balompié, varios jugadores venezolanos han podido dar el salto al exterior en equipos importantes de Europa y Latinoamérica.

o

La liga local también ha tenido un crecimiento exponencial con el fortalecimiento en la estructura del torneo y el surgimiento de nuevas promesas para el fútbol venezolano.

El torneo clausura de la liga FUTVE, de hecho, en este 2025 tendrá a grandes nombres en cada uno de los campos donde se disputen los encuentros.

Este es el caso de Yonathan del Valle, delantero de 35 años, que tras una amplia trayectoria en equipos europeos regresará al fútbol venezolano después de 15 años. Después su última experiencia en el fútbol turco con el Pendiksport, ahora el atacante recaerá en Carabobo en esta temporada.

Otro de los jugadores que vistió la camiseta de La Vinotinto y regresará a Venezuela es el delantero Darwin Machís, quien dejó el Real Valladolid de España para unirse a la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Así mismo, Carabobo fichó al centrocampista Abraham Bahachille, quien en el último año vistió los colores del Real Club Recreativo de Huelva de España.

Temas relacionados:

Fútbol venezolano

Futbolistas

Fútbol Sudamericano

Ucrania

Venezuela

Mercado

Fichaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Deportes

Ver más
Colombia ante Argentina en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Copa América Femenina

El partido por el tercer lugar de la Copa América podría tener más importancia que la final entre Colombia y Brasil: esta es la razón

Luis Díaz en rueda de prensa y en un entrenamiento junto a Palhinha y sus otros compañeros - Fotos AFP
Luis Díaz

¿Y ahora cómo hará para comunicarse? Jugador que había sido el traductor de Luis Díaz en el Bayern podría ser fichado a otro grande europeo

Fernando Batista, entrenador argentino / Óscar Villegas, entrenador boliviano - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

DT de la Vinotinto sobre presunta sanción a Bolivia en eliminatorias por dopaje: "Lo que le pasa a otras selecciones es problema de otras selecciones"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Ola de calor

Europa arde bajo la ola de calor: alerta sanitaria y climática en ascenso

Féretro donde reposan los restos del exsenador colombiano , Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

La imagen de Miguel Uribe Londoño abrazado al ataúd de su hijo ilustra el momento más doloroso de cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay

Nancy Camararo
Presos políticos

El caso de una abuela de 61 años desaparecida por organizar en su comunidad la campaña de Edmundo González Urrutia

Policía de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Al menos nueve personas fueron asesinadas a tiros en un bar en Ecuador mientras jugaban billar

Christian Nodal y Cazzu | Foto: AFP
Cazzu

Cazzu criticó fuertemente a Nodal por la manutención alimentaria de su hija: “no tenemos un acuerdo que yo considere justo”

Colombia ante Argentina en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Copa América Femenina

El partido por el tercer lugar de la Copa América podría tener más importancia que la final entre Colombia y Brasil: esta es la razón

María Del Pilar Amorocho, gerente general de Sándwich Cubano - Foto: NTN24
Mujeres de Ataque

Estos son los secretos del éxito de Sándwich Qbano, la marca colombiana que se expande internacionalmente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano