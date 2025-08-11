NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Fútbol venezolano

Jugador con pasado en Colombia anotó golazo desde más atrás de la mitad de cancha en el fútbol venezolano: "Directo al Puskás"

agosto 11, 2025
Por: Luis Cifuentes
Academia Puerto Cabello - Foto de referencia: EFE
l atacante marcó uno de los goles más importantes en una nueva jornada de la liga FUTVE.

El fútbol venezolano ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y así queda en evidencia con la calidad de los jugadores vista en cada partido de la liga loca.

Es por eso que cada vez más jugadores venezolanos hacen presencia en las ligas más importantes de Europa y de Latinoamérica.

Durante este fin de semana quedó en evidencia el nivel superlativo del fútbol venezolano con un golazo que se anotó en uno de los juegos de la sexta jornada del torneo clausura FUTVE.

El juego entre Puerto Cabello y la Universidad Central de Venezuela, que se disputó este domingo en el estadio La Bombonerita, dejó el mejor gol de la jornada en la liga local de Venezuela.

Cuando transcurrían 79 minutos y Puerto Cabello mantenía la ventaja de un gol, el atacante Andrés Ponce sacó a relucir toda su calidad anotando desde más de mitad de cancha que sirvió para que su equipo ampliara la ventaja a dos goles.

Tras un tiro de esquina del equipo rival y luego de una serie de rebotes, Ponce tomó el balón desde su propio terreno, avanzó unos metros y, desde antes de llegar al círculo central con el arquero por fuera de su arco, disparó con tal fuerza que terminó anotando uno de los tantos más espectaculares del año.

El delantero celebró a rabiar y sus compañeros no dudaron en felicitarlo por el tanto de gran magnitud anotado.

Cabe recordar que Ponce tuvo una experiencia reciente en el fútbol colombiano con el Bucaramanga.

El nacido en el estado Zulia estuvo en Bucaramanga desde julio de 2024 y hasta julio de 2025. El delantero disputó con el club ‘Leopardo’ únicamente ocho partidos y no pudo marcar en ninguno.

Como era de esperarse, los aficionados no dudaron en pedir que su gol sea postulado para el premio Puskás, el cual entrega anualmente la FIFA para reconocer al mejor tanto de la temporada.

“Qué golazo, aún le queda ojalá algún día retome lo que pintaba para ser”; “Me alegra y definitivamente Bucaramanga no era su lugar”; “Que súper Golazo”; “¡Estás loco, Andrés!”; “Directo al Puskas”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

El delantero de 28 años ha trazado una carrera por Europa en equipos como Sampdoria, Livorno, Olhanense, entre otros. Este año decidió regresar al fútbol venezolano con Puerto Cabello, pese a que se inició en el fútbol con el Deportivo Táchira.

Ponce también vistió los colores de la selección venezolana de las categorías juveniles en los Sudamericanos Sub-15, Sub-17 y Sub-20. De acuerdo a los datos de Tanskermarkt, el jugador venezolano está avaluado en 300 mil euros.

