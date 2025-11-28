País clasificado al Mundial anunció que no participará en el sorteo del torneo porque Estados Unidos se negó a otorgarles visa a sus dirigentes

La Federación de Fútbol iraní anunció que no participará en la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre en Washington debido a que Estados Unidos se negó a otorgar visas a varios miembros de su delegación.

El sitio deportivo iraní Varzesh 3 informó el martes que Estados Unidos no había otorgado visas a algunos miembros de la delegación iraní, incluido Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol.

"Hemos informado a la FIFA que las decisiones tomadas no tienen relación con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo de la Copa Mundial", anunció el portavoz de la federación de fútbol del país en la televisión estatal.

Según Varzesh 3, cuatro miembros de la delegación, incluido el seleccionador del equipo nacional, Amir Ghalenoei, recibieron sus visas para viajar a Estados Unidos.

El jueves el presidente de la federación denunció una decisión "política" de Estados Unidos, informó la agencia Mehr.

"Hemos declarado al presidente de la FIFA, el Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de una posición puramente política y le hemos pedido que detenga este comportamiento", añadió.

Irán y Estados Unidos, enemigos desde hace más de cuatro décadas, habían iniciado en abril negociaciones bajo la mediación del sultanato de Omán sobre el controvertido programa nuclear de Irán.

Pero estas conversaciones están estancadas desde el ataque sorpresa de Israel contra Irán el 13 de junio, que desencadenó un conflicto de 12 días entre ambos países, durante el que Estados Unidos atacó tres importantes sitios nucleares iraníes.

Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde hace cuatro décadas, será uno de los organizadores del Mundial 2026 junto con Canadá y México. De hecho, la mayoría de los partidos, incluida la final, se llevarán a cabo en suelo estadounidense.

Irán se clasificó en marzo para el Mundial 2026 y se encuentra en el bombo 2 del sorteo según estableció la FIFA.