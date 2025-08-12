"No me arrepiento": jugador venezolano dice no sentir remordimiento por rechazar a La Vinotinto para jugar con la selección española

En los últimos días han generado polémica unas declaraciones de un jugador venezolano que rechazó a la selección venezolana por representar a España, pese a haber recibido el llamado en varias ocasiones.

Se trata del centrocampista Jeffrén Suárez, un jugador venezolano que incluso hizo parte del Barcelona al mando de Pep Guardiola y hoy a sus 37 años se encuentra retirado tras una carrera destacada en Europa en equipos como Barcelona, Sporting de Portugal y Valladolid.

En una reciente entrevista para el podcast Helado Oscuro, el jugador venezolano reveló la razón que lo llevó a desistir de representar a La Vinotinto y por la cual se decidió por España.

Suárez reveló que una persona de La Vinotinto lo contactó, pero que no lo trató bien. Según detalló, esa persona lo llamó para que vistiera los colores de selección, pero no se trataba de la propuesta que esperaba.

Al ser consultado sobre si se arrepentía de su decisión de rechazar a Venezuela, el mediocampista aseguró que no.

“No me arrepiento porque fui tratado por una persona no muy bien, porque a esa altura yo estaba por dar el salto al primer equipo y se me vino a reunir esa persona y me dijo ‘yo no te quiero para la primera selección, sino para la más pequeñas’”, relató.

“Yo le dije, ¿perdona, estoy en la Sub-21 de España y me quieres para la pequeña’? No. Y justamente después de haber saltado al primer equipo”, añadió.

El exjugador nacido en Ciudad Bolívar reconoció que su decisión no fue la mejor dado que tampoco fue llamado a la absoluta de España, sino simplemente se quedó con el recuerdo de las selecciones inferiores. “Me salió mal, pero bueno tenía que intentarlo”, reconoció.

“Estaba en Tenerife con 14 años me llama la selección de España. ¿Venezuela me llamó? No. ¿Cuándo me llama? Cuando estaba a punto de dar el salto y me iban a poner en las categorías inferiores jugando en la Sub-21 de titular”, se cuestionó.

Cabe recordar que el ex Barcelona recibió el llamado a La Vinotinto en tres ocasiones. En el 2006, cuando La Vinotinto estaba al mando de Richard Páez; en 2009, cuando era dirigida por César Farías, y en 2015, al mando de Noel Sanvicente.

En la era de Sanvicente, Suárez, luego de su nuevo interés por vestir La Vinotinto, disputó dos partidos amistosos ante Honduras y Panamá, pero no fue convocado para ningún partido oficial ni por Eliminatorias ni para alguna edición de la Copa América.

Sus declaraciones han generado un rechazo colectivo por parte de los aficionados venezolanos, muchos de los cuales han asegurado que pisoteó su propia nacionalidad.

“Aceptó el llamado de Noel Sanvicente por conveniencia. Su carrera estaba en caída libre, y ni así pudo recuperarla”; “Guao que humildad predica el hombre, ni siquiera está a la altura de atarle las trenzas de los guayos Juan Arango”; “Gente que no muestra interés o compromiso real no debe ser convocado, lamentablemente”, fueron algunos comentarios en redes sociales.