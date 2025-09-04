Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local y sellar su clasificación al Mundial: ¿cuántas veces ha estado la Tricolor en el torneo?

La selección Colombia se enfrenta este jueves 4 de septiembre ante su similar de Bolivia, un juego en el que la Tricolor busca sellar su clasificación de manera directa a la Copa del Mundo de 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

Aunque durante el último año los resultados no han acompañado al combinado nacional en las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo sabe que el triunfo en el Metropolitano les permitiría llegar a 25 puntos e inscribir su nombre por séptima ocasión en un Mundial.

Historial de encuentros entre la Tricolor y la Verde

Estas dos selecciones se han enfrentado en 33 oportunidades en la historia en diferentes competencias, las cuales han dejado un saldo de 16 victorias para los cafeteros, 10 empates y 7 derrotas, con saldo de 51 anotaciones a favor y 31 en contra.

Pero, en lo que respecta al proceso de las Eliminatorias Sudamericanas que se implementa desde 1998, Colombia ha sido superior a su similar de Bolivia en condición de local.

De las quince oportunidades que se han enfrentado por las clasificatorias, la Tricolor ha vencido en nueve ocasiones y siete de ellas han sido en territorio colombiano. La mayoría de los triunfos han sido por un amplio marcador.

Es un historial que Colombia buscará ampliar este jueves en el Metropolitano de Barranquilla, escenario en el que disputará su juego 185 en Eliminatorias y en el cual buscará sellar su lugar en la Copa del Mundo de 2026.

Resultados de Colombia jugando en condición de local ante Bolivia

• 2022: Colombia 3-0 Bolivia

• 2018: Colombia 1-0 Bolivia

• 2014: Colombia 5-0 Bolivia

• 2010: Colombia 2-0 Bolivia

• 2006: Colombia 1-0 Bolivia

• 2002: Colombia 2-0 Bolivia

• 1998: Colombia 3-0 Bolivia

A pesar de que el historial favorece a selección Colombia, el entrenador del combinado nacional es consciente de que hay que vivir el presente, pero sobre todo no subestimar a ningún rival y menos en una instancia decisiva como esta, así lo manifestó Néstor Lorenzo, previo al juego ante Bolivia.

“Cometemos el error de subestimar a los rivales (…) No es fácil, son equipos con jugadores de experiencia”, señaló el técnico de la Tricolor.