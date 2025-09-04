NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Posible 11 inicialista de Colombia ante Bolivia - Foto: AFP
Posible 11 inicialista de Colombia ante Bolivia - Foto: AFP
Selección Colombia

Sin Muñoz ni Castaño: este sería el once de Colombia para enfrentar a Bolivia en fecha crucial de las Eliminatorias Sudamericanas

septiembre 4, 2025
Por: Natalya Baquero González
La Tricolor, que busca sellar su calificación a la Copa del Mundo de 2026, presentaría varios cambios en su once titular ante la Verde.

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia se medirá en el Metropolitano de Barranquilla ante su similar de Bolivia, un encuentro determinante para ambas selecciones en sus aspiraciones mundialistas.

Por un lado, la Tricolor busca asegurar su clasificación directa al Mundial del próximo año, mientras que la Verde, matemáticamente con posibilidades, quiere sumar de a tres, para por lo menos quedarse con el cupo al repechaje y no depender de resultados en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para este encuentro, que Colombia juega en condición de local, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo presentaría varias novedades en su once titular en comparación con los futbolistas que afrontaron el juego ante Argentina en la pasada fecha de las clasificatorias.

Para el partido ante Bolivia, el técnico argentino al mando de los cafeteros presentaría varias novedades en cada uno de los frentes del campo de juego, más allá de las obligadas como la del lateral derecho Daniel Muñoz y el mediocampista Kevin Castaño, quienes por acumulación de amarillas deben cumplir con la fecha de sanción.

En la posición de Muñoz, el entrenador cuenta con dos alternativas: Santiago Arias, quien puede aportar experiencia, y Andrés Felipe Román, que se caracteriza por su versatilidad para llegar por los costados a la zona de ataque. Este último tendría altas posibilidades de ser titular, teniendo en cuenta que el juego ante Argentina sumó minutos.

o

En el caso de Kevin Castaño, es diferente, pues todo indica que Jhon Arias regresaría al once titular del combinado nacional. Situación similar se daría en el arco, el cual en esta oportunidad sería custodiado por Camilo Vargas, hombre de confianza de Lorenzo y quien sustituiría a Kevin Mier, el cual atajo durante la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas del mes de junio.

En cuanto a la zona ofensiva, también habría variantes; se daría el retorno de Jhon Córdoba.

Este sería el posible once inicialista de Colombia para enfrentar a Bolivia.

  • Arquero: Camilo Vargas.
  • Defensas: Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.
  • Volantes: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz.
  • Delantero: Jhon Córdoba.

El pitazo inicial para el juego entre la selección Colombia y Bolivia en el Metropolitano será a partir de las 6:30 p.m., hora local. Un encuentro que se transmite por la app y la señal abierta del Canal RCN.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Eliminatorias Sudamericanas

Selección de Bolivia

Mundial 2026

Néstor Lorenzo

Daniel Muñoz

Jhon Arias

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Deportes

Ver más
Hernán Torres cerca de vivir su segundo ciclo con los Embajadores - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Viejo conocido del FPC tendría todo listo para vivir su segundo ciclo con Millonarios; sería anunciado pronto para la dirección técnica del equipo capitalino

Diego 'Cholo' Simeone y Julián Álvarez | Foto: EFE
Julián Álvarez

¿Problemas entre Julián Álvarez y Diego ‘El Cholo’ Simeone? Desde España reportan inconformidad del entorno del jugador

Dayro Moreno con la selección Colombia en 2016 - Foto: EFE
Selección Colombia

Lorenzo es criticado tras referirse a la titularidad de Dayro Moreno en la selección Colombia de cara a las Eliminatorias: "Lo convocó por quedar bien"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Hernán Torres cerca de vivir su segundo ciclo con los Embajadores - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Viejo conocido del FPC tendría todo listo para vivir su segundo ciclo con Millonarios; sería anunciado pronto para la dirección técnica del equipo capitalino

Jennifer Lopez - EFE
Jennifer López

"Me hacía cosquillas": saltamontes le roba el protagonismo a Jennifer Lopez durante uno de sus shows

Diego 'Cholo' Simeone y Julián Álvarez | Foto: EFE
Julián Álvarez

¿Problemas entre Julián Álvarez y Diego ‘El Cholo’ Simeone? Desde España reportan inconformidad del entorno del jugador

Nicolás Maduro y Carlos Martínez Mendoza, su embajador en Colombia - Fotos: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro designó a su embajador en Colombia como General de División de las Fuerzas Armadas en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (Foto_ Cancillería de Colombia)
Perú

Colombia reiteró que desconoce soberanía de Perú en isla amazónica y rechazó detención de dos conciudadanos en el lugar

Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte | Foto: AFP
Fiscalía de Perú

Fiscalía de Perú allanó casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte en caso por presunta corrupción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano