Sin Muñoz ni Castaño: este sería el once de Colombia para enfrentar a Bolivia en fecha crucial de las Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia se medirá en el Metropolitano de Barranquilla ante su similar de Bolivia, un encuentro determinante para ambas selecciones en sus aspiraciones mundialistas.

Por un lado, la Tricolor busca asegurar su clasificación directa al Mundial del próximo año, mientras que la Verde, matemáticamente con posibilidades, quiere sumar de a tres, para por lo menos quedarse con el cupo al repechaje y no depender de resultados en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para este encuentro, que Colombia juega en condición de local, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo presentaría varias novedades en su once titular en comparación con los futbolistas que afrontaron el juego ante Argentina en la pasada fecha de las clasificatorias.

Para el partido ante Bolivia, el técnico argentino al mando de los cafeteros presentaría varias novedades en cada uno de los frentes del campo de juego, más allá de las obligadas como la del lateral derecho Daniel Muñoz y el mediocampista Kevin Castaño, quienes por acumulación de amarillas deben cumplir con la fecha de sanción.

En la posición de Muñoz, el entrenador cuenta con dos alternativas: Santiago Arias, quien puede aportar experiencia, y Andrés Felipe Román, que se caracteriza por su versatilidad para llegar por los costados a la zona de ataque. Este último tendría altas posibilidades de ser titular, teniendo en cuenta que el juego ante Argentina sumó minutos.

En el caso de Kevin Castaño, es diferente, pues todo indica que Jhon Arias regresaría al once titular del combinado nacional. Situación similar se daría en el arco, el cual en esta oportunidad sería custodiado por Camilo Vargas, hombre de confianza de Lorenzo y quien sustituiría a Kevin Mier, el cual atajo durante la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas del mes de junio.

En cuanto a la zona ofensiva, también habría variantes; se daría el retorno de Jhon Córdoba.

Este sería el posible once inicialista de Colombia para enfrentar a Bolivia.

Arquero: Camilo Vargas.

Camilo Vargas. Defensas: Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. Volantes: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz.

Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz. Delantero: Jhon Córdoba.

El pitazo inicial para el juego entre la selección Colombia y Bolivia en el Metropolitano será a partir de las 6:30 p.m., hora local. Un encuentro que se transmite por la app y la señal abierta del Canal RCN.