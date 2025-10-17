NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Aficionados de Colombia dentro de los que más boletas han adquirido para el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Colombia dentro del top 10 de los países que más han accedido a la compra de boletas para la Copa del Mundo de 2026

octubre 17, 2025
Por: Natalya Baquero González
El conjunto cafetero hace parte de las 28 selecciones clasificadas hasta la fecha al certamen mundialista que se disputará en territorio norteamericano.

La vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de 2026, por primera vez en su historia, contará con la participación de 48 selecciones, de las cuales 28 de ellas ya aseguraron su participación directa al certamen más importante del fútbol mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

En vista de lo que será el Mundial de 2026, los aficionados del deporte con mayor audiencia comenzaron a adquirir las boletas para acompañar y apoyar a sus equipos en el torneo que se desarrollará en territorio norteamericano.

Recientemente, la FIFA entregó un informe en el que dio a conocer la cantidad de boletería adquirida por los amantes del fútbol durante la primera etapa de preventa que se llevó a cabo entre el 10 y el 19 de septiembre.

Dentro del listado emitido por parte del ente regulador del balompié mundial, comunicó que aficionados de 212 países ya han adquirido sus entradas para disfrutar de los encuentros de la Copa del Mundo; la cifra de boletos vendidos para este evento ya supera el millón.

Con la clasificación de la selección Colombia a su séptimo Mundial en la historia, se conoció que los aficionados colombianos se encuentran dentro del top 10 de los que más han comprado boletas para el evento deportivo más importante del fútbol.

Los hinchas colombianos se ubican en la octava posición dentro de los países que más han adquirido entradas para el certamen futbolístico, en un listado que es liderado por las naciones anfitrionas Estados Unidos, Canadá y México.

La segunda fase de la venta de boletería para el Mundial de 2026 estará habilitada a partir del 27 de octubre e irá hasta el 31 del mismo mes. En cuanto a la tercera etapa, el ente regulador del fútbol ha informado que esta estará disponible después del sorteo de la final del torneo, el cual se llevará a cabo el día 5 de diciembre.

