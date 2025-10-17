NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
Selección Colombia sub-20

Víctor Hugo Aristizábal explotó y salió en defensa de su hijo Emilio tras la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20: “la ignorancia es muy atrevida”

octubre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Emilio Aristizábal | Foto: EFE
Emilio Aristizábal | Foto: EFE
Emilio Aristizábal ha sido criticado duramente por su falta de cuota goleadora con el conjunto nacional.

La derrota de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina en la semifinal del Mundial que se lleva a cabo en Chile ha generado grandes críticas por parte de los aficionados cafeteros.

Entre los más apuntados por las fuertes críticas de los aficionados en redes sociales está el hijo del exreferente de la ‘Tricolor’, Víctor Hugo Aristizábal.

Emilio Aristizábal se ha vuelto, para algunos internautas, uno de los responsables de caer ante la ‘albiceleste’ por no haber aprovechado varias opciones de gol que pudo cambiar el destino del partido.

Ante las críticas, quien salió en su defensa fue su padre, quien tildó a los detractores del futbolista de “ignorantes”.

o

En su cuenta de Instagram, el exjugador de Atlético Nacional publicó una foto de uno de los momentos del partido en el que dicen que su hijo se comió un gol.

Con la foto, Aristizábal escribió: “viendo algunos expertos del gol, opinando sobre esta jugada y diciendo que se comió el gol... definitivamente la ignorancia es muy atrevida”.

Pero la cosa no quedó hasta ahí, ya que luego subió una historia en la que puso: “los grandes goleadores opinan y dicen que se le comió”.

Emilio Aristizábal ha sido criticado duramente por su falta de cuota goleadora con el conjunto nacional, pero también por ser el hijo de uno de los grandes referentes de la selección.

“Emilio Aristizábal iba solo frente al portero y se tarda una eternidad en definir”, “Está ahí por tu papá nada más”, “Emilio Aristizábal es pura rosca”, “Emilio Aristizábal que se retire”, “El apellido lo dejó ir a un Mundial Sub-20”, “Llevaron al hijo Emilio solo por llevar su apellido”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, su desempeño en su actual club Fortaleza dice otra cosa pues lleva en su cuenta 9 goles y 2 asistencias en lo que va de la temporada.

Este sábado la selección Colombia tendrá que vencer a Francia para poder quedarse con el tercer puesto del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

Temas relacionados:

Selección Colombia sub-20

Selección Colombia

Mundial Sub 20

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Deportes

Ver más
UEFA | Foto: AFP
UEFA

La UEFA aprueba “a su pesar” que se jueguen partidos de La Liga y la Serie A en el extranjero

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Duras críticas contra La Vinotinto tras confirmarse rival del segundo partido amistoso de octubre: "Era preferible jugar contra el Vigía FC"

Mascota de Rusia 2018 - Foto: EFE
Mundial 2026

La FIFA presenta las mascotas del Mundial de 2026: serán una por cada país que albergará el evento deportivo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Asamblea de la ONU en Nueva York - Foto: EFE
Servicio Secreto de los Estados Unidos

Servicio Secreto de EE. UU. desmantela red capaz de colapsar comunicaciones en Nueva York antes de la Asamblea de la ONU

Alias Iván Mordisco - EFE
Secuestrados

Misión médica que había sido secuestrada por guerrilleros en Colombia fue liberada tras un día en cautiverio

UEFA | Foto: AFP
UEFA

La UEFA aprueba “a su pesar” que se jueguen partidos de La Liga y la Serie A en el extranjero

Actualmente hay más de un millón de asteroides identificados - Foto NASA
Asteroide

Un enorme asteroide se acercó a la Tierra este jueves y volverá a aproximarse al planeta en el futuro

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Estados Unidos

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Fue encontrado sin vida “Micky Hair” estilista de Angela Aguilar - Foto captura: Instagram @micky_hair
Ángela Aguilar

En extrañas condiciones fue hallado sin vida el estilista de la cantante Ángela Aguilar

Maya Berry Spear
Mónica Spear

El conmovedor mensaje de Maya, hija de Mónica Spear, al recrear un momento con inteligencia artificial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda