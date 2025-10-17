Víctor Hugo Aristizábal explotó y salió en defensa de su hijo Emilio tras la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20: “la ignorancia es muy atrevida”

La derrota de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina en la semifinal del Mundial que se lleva a cabo en Chile ha generado grandes críticas por parte de los aficionados cafeteros.

Entre los más apuntados por las fuertes críticas de los aficionados en redes sociales está el hijo del exreferente de la ‘Tricolor’, Víctor Hugo Aristizábal.

Emilio Aristizábal se ha vuelto, para algunos internautas, uno de los responsables de caer ante la ‘albiceleste’ por no haber aprovechado varias opciones de gol que pudo cambiar el destino del partido.

Ante las críticas, quien salió en su defensa fue su padre, quien tildó a los detractores del futbolista de “ignorantes”.

En su cuenta de Instagram, el exjugador de Atlético Nacional publicó una foto de uno de los momentos del partido en el que dicen que su hijo se comió un gol.

Con la foto, Aristizábal escribió: “viendo algunos expertos del gol, opinando sobre esta jugada y diciendo que se comió el gol... definitivamente la ignorancia es muy atrevida”.

Pero la cosa no quedó hasta ahí, ya que luego subió una historia en la que puso: “los grandes goleadores opinan y dicen que se le comió”.

Emilio Aristizábal ha sido criticado duramente por su falta de cuota goleadora con el conjunto nacional, pero también por ser el hijo de uno de los grandes referentes de la selección.

“Emilio Aristizábal iba solo frente al portero y se tarda una eternidad en definir”, “Está ahí por tu papá nada más”, “Emilio Aristizábal es pura rosca”, “Emilio Aristizábal que se retire”, “El apellido lo dejó ir a un Mundial Sub-20”, “Llevaron al hijo Emilio solo por llevar su apellido”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, su desempeño en su actual club Fortaleza dice otra cosa pues lleva en su cuenta 9 goles y 2 asistencias en lo que va de la temporada.

Este sábado la selección Colombia tendrá que vencer a Francia para poder quedarse con el tercer puesto del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.