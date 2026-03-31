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Martes, 31 de marzo de 2026
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Misión Artemis II en cuenta regresiva: ¿cuándo llegará el ser humano de nuevo a la Luna? Experto da detalles del histórico momento

marzo 31, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Diego Córdova, periodista y especialista en viajes espaciales, dijo a NTN24 que se trata de "la misión tripulada que más lejos de la Tierra va a llegar", por lo que representa un hecho histórico.

Cabo Cañaveral, Florida (Estados Unidos), será el escenario este miércoles del histórico lanzamiento de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado hacia la luna en más de 50 años.

Cuatro astronautas orbitarán alrededor del satélite sin alunizar, en una misión clave que allanará el camino para el regreso a la superficie lunar.

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Este vuelo tripulado tiene el propósito de poner a prueba la gama de funciones y capacidades del cohete SLS y de la nave Orion para las misiones de espacio profundo, además de explorar la luna en búsqueda de nuevos descubrimientos científicos.

El despegue desde el Centro Espacial Kennedy está previsto para las 5:24 p.m. en Bogotá, Lima y Quito, y a las 6:24 p.m. en la costa este de Estados Unidos.

"El vehículo, el sistema y la tripulación están listos", afirmó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA a la prensa.

Cabe resaltar que, en caso de que el lanzamiento de este miércoles sea cancelado o sufra retrasos, existirán nuevas ventanas de despegue hasta el próximo 6 de abril.

¿Cuándo llegará el ser humano de nuevo a la Luna?

La misión Artemis II, cabe resaltar, no realizará un alunizaje este miércoles, sino que sobrevolará la Luna a unos 9.000 kilómetros de altura como preparación para un futuro y eventual alunizaje.

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Diego Córdova, periodista y especialista en viajes espaciales, dijo a NTN24 que se trata de "la misión tripulada que más lejos de la Tierra va a llegar", por lo que representa un hecho histórico.

Si todo sale bien en esta misión de prueba, de acuerdo con Córdova, "en los siguientes vuelos, ya para el 2028, se producirán nuevos alunizajes en nuevas zonas de la Luna que hasta ahora están inexploradas".

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