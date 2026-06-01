Dos selecciones sudamericanas son las últimas de Conmebol en confirmar a sus convocados al Mundial 2026
A poco menos de un mes del inicio del Mundial de 2026, los entrenadores de cada una de las 48 selecciones participantes han dado a conocer sus listas de convocados para la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En las últimas horas, dos selecciones sudamericanas confirmaron a sus convocados al Mundial y completaron así el cuadro por Conmebol.
Con Julio Enciso como bandera y sin grandes sorpresas, Paraguay divulgó este lunes la lista oficial de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Norteamérica 2026, donde la Albirroja regresará a la máxima cita del fútbol tras una ausencia de 16 años.
La selección paraguaya contará además con la presencia del mediocampista del Brighton Diego Gómez, defensores de jerarquía como Omar Alderete o Gustavo Gómez y jugadores desequilibrantes como Miguel Almirón o el propio "Joya" Enciso.
El delantero de 22 años acaba de consagrarse como máximo goleador de la Copa de Francia, con seis goles, al frente del ataque del Estrasburgo.
Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño, PAR), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro, ARG), Gastón Olveira (Olimpia, PAR).
Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño, PAR), Juan José Cáceres (Dinamo-Moscú, RUS), Gustavo Gómez (Palmeiras BRA), Omar Alderete (Sunderland, ING), Fabián Balbuena (Gremio, BRA), José Canale (Lanús, ARG), Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA), Alexandro Maidana (Talleres, ARG).
Mediocampistas: Diego Gómez (Brighton, ING), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, CAN), Damián Bobadilla (Sao Paulo, BRA), Matías Galarza (Atlanta United, EEUU), Braian Ojeda (Orlando City, EEUU), Mauricio Magalhaes (Palmeiras BRA), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain, EAU).
Delanteros: Gustavo Caballero (Portsmouth, ING) Miguel Almirón (Atlanta United, EEUU), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo, FRA), Ramón Sosa (Palmeiras, BRA), Antonio Sanabria (Cremonese, ITA), Alex Arce (Independiente Rivadavia, ARG), Gabriel Ávalos (Independiente, ARG), Isidro Pitta (Bragantino, BRA).
A su vez, la selección ecuatoriana confirmó este domingo a sus 26 convocados para la cita orbital.
Con Moisés Caicedo como gran figura y acompañado por dos de los defensores más cotizados del fútbol europeo, Willian Pacho y Piero Hincapié, Ecuador oficializó este domingo la lista de 26 futbolistas con la que disputará el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
El entrenador argentino Sebastián Beccacece mantuvo la base del equipo que consiguió la clasificación y apostó por una nómina que combina experiencia y juventud.
Porteros:
Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador).
Defensas:
Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Francia), Joel Ordóñez (Club Brugge, Bélgica), Félix Torres (Internacional, Brasil), Jackson Porozo (Tijuana, México), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brasil).
Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea, Inglaterra), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brasil), Pedro Vite (Pumas, México), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Alemania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Inglaterra), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Bélgica), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Dinamarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brasil).
Delanteros: Enner Valencia (Pachuca, México), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Bélgica).
Cabe resaltar que seis seleccionados de Conmebol participarán en el Mundial de 2026.