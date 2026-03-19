Con un par de novedades, la selección de México dio a conocer su lista de convocados para el juego ante Portugal y Bélgica

Este jueves la selección de México reveló el listado de los jugadores convocados para enfrentar los juegos de la fecha FIFA de marzo ante México y Portugal, los cuales disputará el próximo sábado 28 y martes 31 de marzo.

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Encuentros para los cuales el entrenador Javier Aguirre convocó un total de 26 futbolistas, en un listado en el que se destaca la presencia tanto del experimentado arquero Guillermo “Memo” Ochoa como el primer llamado del mediocampista Álvaro Fidalgo, quien recibe su primer llamado.

La oportunidad para el histórico guardameta de 40 años surge tras la delicada lesión que el portero Luis Ángel Malagón del América sufrió la semana pasada y lo dejó fuera del Mundial.

El experimentado portero Ochoa, quien posee el récord de cinco mundiales con la escuadra mexicana y se podría estar perfilando para participar en su sexta Copa del Mundo.

Por su parte, Álvaro Fidalgo, nacido en España en 1997, pero nacionalizado mexicano, recibió el pasado mes de febrero la autorización de la FIFA para jugar con la selección de México y estaba en la mira del cuerpo técnico desde entonces.

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La selección de México, de la mano de Javier Aguirre, se enfrentará el 28 de marzo ante Portugal en el estadio Azteca, que avanza en su remodelación, y a Bélgica tres días después en el Soldier Field de Chicago.

Convocados por México para la fecha FIFA de marzo

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre), Carlos Acevedo (Santos).

Defensas: Jorge Sánchez (PAOK Salónica, Grecia), Richard Ledezma (Guadalajara), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Génova, Italia), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres).

Volantes: Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Obed Vargas (Atlético Madrid, España), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Erick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara), Julián Quiñones (Al Qadisiya, Arabia Saudita), Alexis Vega (Toluca), Germán Berterame (Inter Miami, EEUU), Guillermo Martínez (Pumas), Raúl Jiménez (Fullham, Inglaterra), Armando González (Guadalajara).