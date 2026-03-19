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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Selección Colombia

El último llamado antes de la gran cita: se conocen los convocados para la selección Colombia de cara a la fecha FIFA ante Croacia y Francia

marzo 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Luis Díaz - Foto EFE
Luis Díaz - Foto EFE
Los futbolistas cafeteros se concentrarán en primero en Orlando para el duelo ante Croacia y luego en Washington D.C. para jugar contra Francia.

La selección Colombia reveló este jueves el listado completo de los jugadores convocados para disputar la fecha FIFA de marzo contra Croacia y Francia los próximos jueves 26 y domingo 30 de marzo, respectivamente.

Se trata de la última convocatoria del entrenador argentino Néstor Lorenzo antes de hacer el llamado de jugadores que harán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

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Luego de medirse ante Croacia y Francia, los colombianos empezarán a prepararse para el duelo contra Uzbekistán, programado para el 17 de junio, en el partido que marcará su regreso a una Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022.

Dentro de algunas de las principales novedades en el listado de jugadores colombianos que jugarán los partidos amistosos de marzo está la ausencia de Juan Camilo 'Cucho' Hernández y de Yáser Asprilla, que habían sido frecuentes en las últimas convocatorias.

Los futbolistas cafeteros se concentrarán en Orlando (Florida, Estados Unidos) desde el próximo sábado 21 de marzo y hasta el 26 del mismo mes para enfrentar el primer encuentro ante la selección de Croacia en el Camping World Stadium.

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Después, el equipo de Lorenzo viajará a Washington D.C. para jugar el segundo compromiso de la ventana FIFA ante Francia el 29 en el Northwest Stadium.

Estos fueron los 26 convocados para la selección Colombia antes de la gran cita:

  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
  • David Ospina – Atlético Nacional
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
  • Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
  • Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  • Juan David Cabal – Juventus (ITA)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  • Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez – Sporting Club (POR)
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

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