Martes, 04 de noviembre de 2025
Fútbol europeo

Conmoción el fútbol europeo: jugadores se enteran que su entrenador falleció en pleno partido

noviembre 4, 2025
Por: Diana Pérez
El entrenador bosnio Mladen Zizovic asumió la dirección técnico de Radnički 1923 el pasado 23 de octubre y el partido en el que falleció era el tercero que dirigía al frente del equipo.

El fútbol europeo se encuentra atravesando un duro momento de conmoción y luto tras conocerse la muerte del entrenador bosnio Mladen Zizovic en pleno partido.

Durante el partido que enfrentó su equipo, el Radnički 1923 ante el Mladost por la Superliga de Serbia, el entrenador colapso en el campo de juego.

A tan solo 22 minutos de que el partido empezara, Zizovic colapsó en pleno encuentro dejando a todos preocupados en el campo de juego.

El entrenador, de 44 años, fue atendido y posteriormente trasladado al hospital más cercano, pero los esfuerzos no fueron suficientes y falleció.

Mientras esto pasaba el partido continuaba y fue el árbitro quien interrumpió el juego para darle la triste noticia del fallecimiento del entrenador a los futbolistas en el campo.

Tras dar la noticia, el partido fue cancelado y tanto jugadores como el cuerpo técnico de ambos equipos no pudieron contener las lágrimas ante la perdida.

Las cámaras del compromiso lograron captar el momento en el que los jugadores son informados y sus rostros son una muestra entre la conmoción y el dolor.

Algunos medios serbios han asegurado que Zizovic se habría quejado de náuseas y dolores estomacales tras el almuerzo.

En ese momento los síntomas por los que se quejó el técnico habrían sido asociados a que le cayó mal un pescado que comió en el almuerzo.

No obstante, la realidad era que sufrió un infarto en el estadio y no hubo forma de salvarlo.

Tras la trágica noticia, Radnički 1923 emitió un comunicado en el que lamentó la perdida y le envió apoyo a la familia y amigos del entrenador fallecido.

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”, añade el escrito.

En el comunicado, el club también afirmó: “El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven”.

Por su parte, la Asociación de Fútbol de Serbia expresó en un comunicado: “La Asociación de Fútbol de Serbia ha recibido con profunda tristeza e incredulidad la noticia de la repentina muerte del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga de Serbia entre Mladost y Radnički 1923 en Lucani”.

Y aseguró que su “partida prematura” representa una pérdida enorme “para toda la comunidad futbolística”.

“Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y el legado que dejaste permanecerán con nosotros para siempre”, agrega el texto.

Foto de referencia: AFP
Cuba

Denuncian que el régimen cubano estaría cobrando una comisión por enviar mercenarios para combatir con el ejército ruso

Foto de referencia: AFP
Atentado

Nuevo ataque con explosivos en Colombia: carro bomba dejó dos muertos y varios heridos en Suárez, Cauca

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Donald Trump

El presidente Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro en Venezuela están contados

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

