NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo reabrió la discusión sobre quién es mejor entre él y Messi con una contundente respuesta

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo y Messi | Foto: EFE
El astro portugués, que está cerca de los mil goles, contestó a esta pregunta sin titubeos, generando un sinfín de reacciones al respecto.

La segunda década de los años 2000 tuvieron dividido al mundo del fútbol entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, considerados los mejores jugadores de la época, quienes con su talento inscribieron sus nombres en la historia de este deporte y que ya se encuentran en el ocaso de sus carreras.

En un avance de una entrevista con el famoso periodista inglés Piers Morgan, el ‘Bicho’ volvió a revivir aquella discusión entre los fanáticos del fútbol que siempre se han preguntado quién es mejor, si el portugués o el argentino.

“Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?”, fue la pregunta de Morgan a lo que ‘CR7’ contestó: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

La respuesta del ‘Comandante’ tiene encendidas las redes sociales entre sus seguidores y los del rosarino: “Son increíbles los dos, solo que Messi no necesita aclararlo”, “mientras uno todavía es el conductor de su selección, el otro pasa más lesionado, no son solo palabras”, “uno es campeón del mundo, el otro no, fin”, “Cristiano siempre fue más completo que Messi los messilovers no lo reconocen”, “goles vs. Magia”, entre otros.

La rivalidad entre ambos tuvo su momento más álgido cuando Messi estuvo en el Barcelona y Cristiano en el Real Madrid; ahora, en el ocaso de su carrera, se ve más sólido al portugués, quien sigue demostrando alto nivel en su club y en su selección, mientras que la ‘Pulga’ ha tenido que lidiar con lesiones que no le han permitido estar en su mejor momento.

