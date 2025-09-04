Conmoción en el mundo del futsal: portero falleció tras atajar un penal en un torneo local al noreste de Brasil

El mundo del futsal se encuentra conmocionado luego de que un arquero falleciera durante una tanda de penales en un partido correspondiente a los Juegos de la Semana de la Patria 2025.

El arquero que falleció fue identificado como Antonio Édson dos Santos Sousa, conocido por algunos como ‘Pixie’, de 31 años.

Según han indicado, el portero falleció tras atajar un penal en el partido que se disputó en el municipio de Augusto Correa, en Pará, al noreste de Brasil.

Antonio celebró con mucha emoción que había atajado el tanto y camino hacia uno de sus compañeros, pero en ese momento se desmayó y cayó al suelo.

Tras su desplome, varios de sus compañeros se dieron cuenta de que no reaccionaba y empezaron a pedir ayuda.

Pixie, de 31 años, fue trasladado al Hospital Sao Miguel, pero tan solo unos minutos después de haber ingresado, falleció.

Desde la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) se emitió un comunicado en el que se lamentó la muerte del jugado.

La federación aseveró que: “Con gran dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo”.

“Tu presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo por el jugador ejemplar que fuiste, sino por la persona especial que cautivó a todos”, añade el escrito.

En el comunicado se hace énfasis en que en este momento de tristeza “expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y a toda la comunidad deportiva”.

“Que encuentres consuelo en los buenos recuerdos y la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal”, finaliza el texto.

De momento se desconoce la causa del fallecimiento del portero de futsal que ha conmocionado a toda la comunidad en Brasil.