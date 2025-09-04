Así formaría la Vinotinto contra Argentina este jueves por Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Venezolana de Fútbol visita a la Selección de Argentina en lo que es la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La ‘Vinotinto’, puntualmente, tiene como objetivo sumar de visitante frente a la ya clasificada 'Albiceleste’, para afianzarse en el repechaje.

A continuación, las posibles alineaciones de ambas selecciones para el choque que se llevará a cabo en el Monumental de Buenos Aires:

Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Rincón, Pereira, Cásseres; Savarino, Soteldo y Rondón.

DT: Fernando Batista

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Balerdi, Niclas Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso, Almada; Messi y Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Los dirigidos de Fernando ‘Bocha’ Batista intentarán materializar los puntos necesarios para quedarse con el repechaje.

Aunque la Selección Argentina ya obtuvo hace rato su boleto al Mundial 2026, todavía tiene que seguir jugando en el marco oficial y deberá recibir a Venezuela.

Todo apunta a que será un partido intenso, pues los dirigidos por ‘Bocha’ Batista están en busca de la gran hazaña: meterse a su primera Copa del Mundo.

Venezuela, cabe recapitular, está en la séptima casilla (parcialmente se encuentra en puesto de repesca) con 18 puntos. Lo que no pueden permitirse los caribeños es la derrota ante Argentina y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

En ese orden de ideas, los del país “hermano de la espuma garzas y rosas” deben ligar que Bolivia no gane contra Colombia en su visita al Metropolitano de Barranquilla.

Después del encuentro contra Argentina, en calidad de visitante, la Vinotinto recibirá el martes 9 de septiembre a Colombia en el Monumental de Maturín.

Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

1-Argentina: 35 puntos

2-Ecuador: 25 puntos.

3-Brasil: 25 puntos.

4-Uruguay: 24 puntos.

5-Paraguay: 24 puntos.

6-Colombia: 22 puntos.

7-Venezuela: 18 puntos.

8-Bolivia: 17 puntos.

9-Perú: 12 puntos.

10-Chile: 10 puntos.