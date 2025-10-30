NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Daniel Muñoz entró en el top 5 de los futbolistas que mayor recorrido en 9 fechas de la Premier 2025-2026 - Foto: EFE
Premier League

Daniel Muñoz entró en el top 5 de los futbolistas que mayor recorrido han hecho en cancha en la actual temporada de la Premier

octubre 30, 2025
Por: Natalya Baquero González
La polivalencia del lateral colombiano para defender e ir al ataque lo han convertido en uno de los jugadores destacados del Crystal Palace.

El futbolista Daniel Muñoz, quien se sumó a las filas del Crystal Palace a mediados del año 2023, se ha vuelto uno de los pilares fundamentales del equipo inglés en cada una de las competencias que ha disputado. Incluso fue uno de los protagonistas en la consagración del título de FA Cup en 2025 y actualmente es uno de los más destacados de la actual temporada de la Premier League.

o

Su visión de juego colectivo, complementada con las características individuales del lateral colombiano, brinda seguridad en defensa. Esto, junto con su destreza para generar opciones de peligro en el área rival, lo han convertido en una de las figuras de las Águilas.

Cualidades que lo han convertido en uno de los jugadores con mayor recorrido en kilometraje en la actual temporada del fútbol inglés, lo cual refleja su polivalencia y capacidad para ir al ataque y retroceder en varias ocasiones dentro de un partido.

Sus habilidades y rendimiento dentro del terreno de juego en la Premier League han llevado a Daniel Muñoz a ser parte del top 5 de los futbolistas que más recorrido han hecho en la actual edición de la Liga de Inglaterra.

El también defensor de la selección Colombia ha recorrido un total de 99,22 km durante las nueve fechas disputadas hasta la fecha en el balompié inglés, ocupando la cuarta casilla en un listado que es liderado por los jugadores del Sunderland: Granit Xhaka con 100,83 km y Noé Sadiki con 100,14 km.

Números que contrastan con el gran rendimiento que tiene el lateral, quien ha disputado un total de 809 minutos, en nueve jornadas en las cuales ha hecho dos asistencias y ha anotado en una oportunidad, según el portal web de estadísticas y datos deportivos Sofascore, que califica al cafetero con una puntuación de 7.09 en lo que va de la actual temporada.

