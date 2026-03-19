Así quedaron conformados los grupos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana: equipos colombianos y venezolanos conocieron sus rivales

La Conmebol realizó este jueves en su sede principal el sorteo de sus dos principales competiciones, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en Luque, ciudad de Paraguay y parte del área metropolitana de Asunción, la capital.

Los equipos colombianos que disputarán la Libertadores 2026 serán Independiente Santa Fe y Junior, ambos campeones de la liga el año pasado, junto con Independiente Medellín y Deportes Tolima, que lograron su cupo por reclasificación y tras superar las fases previas.

En cuanto a los combinados venezolanos que participarán en la Libertadores están Universidad Central, campeón del Torneo Apertura, y Deportivo La Guaira, que logró la clasificación al ser el equipo que más puntos sumó a lo largo del año en el fútbol local.

Aunque Deportivo Táchira y Carabobo clasificaron a la fase previa de la Libertadores, no lograron superarla.

A Carabobo, sin embargo, su rendimiento en ese repechaje le alcanzó para lograr cupo en la Sudamericana junto a sus compatriotas venezolanos Caracas, que terminó sexto la reclasificación anual local y superó la fase previa para obtener el cupo, y Puerto Cabello, subcampeón del Torneo Clausura 2025 y vencedor del duelo contra Monagas en la fase previa.

Los representantes por Colombia en la Sudamericana serán América de Cali y Millonarios, ambos consiguieron el cupo por su posición en la reclasificación y luego de superar las fases preliminares ante Bucaramanga y Nacional, respectivamente.

La primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores, cabe resaltar, tendrá lugar en la semana del 7 de abril y el partido final por el título está programado para jugarse el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

VEA TAMBIÉN El último llamado antes de la gran cita: se conocen los convocados para la selección Colombia de cara a la fecha FIFA ante Croacia y Francia o

La Sudamericana 2026, por su parte, llevará a cabo el inicio de la fase de grupos también en la semana del 7 y se extenderá hasta la final programada para el sábado 21 de noviembre de 2026 en Barranquilla, Colombia.

Estos son los ocho grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026:

Grupo A

Flamengo (BRA)

Estudiantes L.P (ARG)

Cusco (PER)

Independiente Medellín (COL)

Grupo B

Nacional (URU)

Universitario (PER)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportes Tolima (COL)

Grupo C

Fluminense (BRA)

Bolívar (BOL)

Deportivo La Guaira (VEN)

Independiente Rivadavia (ARG)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Cruzeiro (BRA)

U. Católica (CHI)

Barcelona (ECU)

Grupo E

Peñarol (URU)

Corinthinas (BRA)

Independiente Santa Fe (COL)

Platense (ARG)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Junior (COL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo G

L.D.U. Quito (ECU)

Lanús (ARG)

Always Ready (BOL)

Mirassol (BRA)

Grupo H

Independiente del Valle (ECU)

Libertad (PAR)

Rosario Central (ARG)

Universidad Central (VEN)

Y estos son los ocho grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2026:

Grupo A

América de Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (ECU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo B

Atlético Mineiro (BRA)

Cienciano (PER)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Juventud de Las Piedras (URU)

Grupo C

Sao Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

O'Higgins (CHI)

Grupo D

Santos (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Cuenca (ECU)

Recoleta (PAR)

Grupo E

Racing Club (ARG)

Caracas FC (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

Botafogo (BRA)

Grupo F

Gremio (BRA)

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque (URU)

Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G

Olimpia (PAR)

Vasco da Gama (BRA)

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

Grupo H

River Plate (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Blooming (BOL)

Carabobo (VEN)