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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Conmebol

Así quedaron conformados los grupos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana: equipos colombianos y venezolanos conocieron sus rivales

marzo 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Sorteo Conmebol 2026 - Foto AFP
Sorteo Conmebol 2026 - Foto AFP
Ambos torneos comenzarán en la semana del 7 de abril y están programados para terminar a finales de noviembre.

La Conmebol realizó este jueves en su sede principal el sorteo de sus dos principales competiciones, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en Luque, ciudad de Paraguay y parte del área metropolitana de Asunción, la capital.

Los equipos colombianos que disputarán la Libertadores 2026 serán Independiente Santa Fe y Junior, ambos campeones de la liga el año pasado, junto con Independiente Medellín y Deportes Tolima, que lograron su cupo por reclasificación y tras superar las fases previas.

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En cuanto a los combinados venezolanos que participarán en la Libertadores están Universidad Central, campeón del Torneo Apertura, y Deportivo La Guaira, que logró la clasificación al ser el equipo que más puntos sumó a lo largo del año en el fútbol local.

Aunque Deportivo Táchira y Carabobo clasificaron a la fase previa de la Libertadores, no lograron superarla.

A Carabobo, sin embargo, su rendimiento en ese repechaje le alcanzó para lograr cupo en la Sudamericana junto a sus compatriotas venezolanos Caracas, que terminó sexto la reclasificación anual local y superó la fase previa para obtener el cupo, y Puerto Cabello, subcampeón del Torneo Clausura 2025 y vencedor del duelo contra Monagas en la fase previa.

Los representantes por Colombia en la Sudamericana serán América de Cali y Millonarios, ambos consiguieron el cupo por su posición en la reclasificación y luego de superar las fases preliminares ante Bucaramanga y Nacional, respectivamente.

La primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores, cabe resaltar, tendrá lugar en la semana del 7 de abril y el partido final por el título está programado para jugarse el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

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La Sudamericana 2026, por su parte, llevará a cabo el inicio de la fase de grupos también en la semana del 7 y se extenderá hasta la final programada para el sábado 21 de noviembre de 2026 en Barranquilla, Colombia.

Estos son los ocho grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026:

Grupo A
Flamengo (BRA)
Estudiantes L.P (ARG)
Cusco (PER)
Independiente Medellín (COL)

Grupo B
Nacional (URU)
Universitario (PER)
Coquimbo Unido (CHI)
Deportes Tolima (COL)

Grupo C
Fluminense (BRA)
Bolívar (BOL)
Deportivo La Guaira (VEN)
Independiente Rivadavia (ARG)

Grupo D
Boca Juniors (ARG)
Cruzeiro (BRA)
U. Católica (CHI)
Barcelona (ECU)

Grupo E
Peñarol (URU)
Corinthinas (BRA)
Independiente Santa Fe (COL)
Platense (ARG)

Grupo F
Palmeiras (BRA)
Cerro Porteño (PAR)
Junior (COL)
Sporting Cristal (PER)

Grupo G
L.D.U. Quito (ECU)
Lanús (ARG)
Always Ready (BOL)
Mirassol (BRA)

Grupo H
Independiente del Valle (ECU)
Libertad (PAR)
Rosario Central (ARG)
Universidad Central (VEN)

Y estos son los ocho grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2026:

Grupo A
América de Cali (COL)
Tigre (ARG)
Macará (ECU)
Alianza Atlético (PER)

Grupo B
Atlético Mineiro (BRA)
Cienciano (PER)
Academia Puerto Cabello (VEN)
Juventud de Las Piedras (URU)

Grupo C
Sao Paulo (BRA)
Millonarios (COL)
Boston River (URU)
O'Higgins (CHI)

Grupo D
Santos (BRA)
San Lorenzo (ARG)
Deportivo Cuenca (ECU)
Recoleta (PAR)

Grupo E
Racing Club (ARG)
Caracas FC (VEN)
Independiente Petrolero (BOL)
Botafogo (BRA)

Grupo F
Gremio (BRA)
Palestino (CHI)
Montevideo City Torque (URU)
Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G
Olimpia (PAR)
Vasco da Gama (BRA)
Audax Italiano (CHI)
Barracas Central (ARG)

Grupo H
River Plate (ARG)
Red Bull Bragantino (BRA)
Blooming (BOL)
Carabobo (VEN)

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