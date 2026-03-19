"Día Nacional del Béisbol en Venezuela": la fecha que se inventó el régimen tras victoria en el Clásico Mundial

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, posterior a la victoria de la selección de su país frente a Estados Unidos, en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, decretó el 17 de marzo como día festivo.

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La fecha será conmemorada como el “Día Nacional del Béisbol en Venezuela”, bajo el argumento de homenajear a los peloteros campeones de la Vinotinto.

No obstante, los destacados campeones tendrán un “Paseo de las Estrellas” en la Plaza de la Juventud, que se encuentra en el oeste de Caracas, donde estarán todos sus nombres.

Esto a petición del pelotero Ronald Acuña Jr., ya que en sus redes sociales publicó una foto del Paseo de las Estrellas de Hollywood junto a un mensaje en el que se lee: “Un piso así en Caracas con todos nuestros nombres, gerencia y todos los que fueron parte de esto. Por favor y gracias. Solo eso quiero”.

Ahora, la mayoría de los beisbolistas que participan en las Gran Ligas de Béisbol (MBL) de Estados Unidos, y sus equipos se están alistando con entusiasmo para la nueva temporada de lo que se conoce como “entrenamientos de primavera”.

Por otra parte, cabe resaltar que por primera vez en la historia la selección venezolana de béisbol completa su victoria en el Clásico Mundial de Béisbol, al derrotar 3-2 a Estados Unidos en Miami.

Dinero que ganó la selección de Venezuela

El torneo cuenta con una bolsa aproximada a los 37.5 millones de dólares que se divide entre las selecciones participantes según van avanzando en el juego.

Ahora, de acuerdo con la información de la estructura de los premios establecida por las Grandes Ligas (MBL), el campeón del torneo se le otorga aproximadamente 2,5 millones de dólares, además de ingresos acumulados por avanzar en cada ronda.

Finalmente, cabe aclarar que el dinero del permio no es exclusivamente para los jugadores, el dinero se distribuye entre los peloteros, el cuerpo técnico y la Federación Venezolana de Béisbol (FEVEBEISBOL).