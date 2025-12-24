Dimayor impone sanciones a dos equipos tras épicas salidas en las finales del fútbol colombiano

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer las sanciones que deberán afrontar dos de las cuatro escuadras que accedieron a la final tanto de la Liga BetPlay Clausura como de la Copa BetPlay 2025. Esto teniendo presente el uso excesivo de pólvora dentro de los escenarios deportivos en los que se afrontaron estos encuentros.

En medio de la euforia, los aficionados hicieron uso de pirotecnia en las respectivas tribunas de los estadios, lo cual trajo consigo el retraso de los encuentros e impidió que iniciaran a la hora establecida debido a la cantidad de humo que albergó , además, de impedir la visibilidad dentro del campo de juego.

Ante esta situación, y en primera medida, el Comité Disciplinario de la Dimayor impuso multas económicas y la suspensión de tribunas al Junior de Barranquilla por el partido de ida ante el Tolima en el Metropolitano por Liga y a Atlético Nacional por una situación similar cuando ofició de local en la final de Copa ante el Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

De acuerdo con la Dimayor, ambas escuadras incurrieron en la infracción en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Qué implican las sanciones al conjunto Tiburón?

El Junior de Barranquilla deberá pagar una fecha de sanción parcial de las tribunas Norte y Sur en el inicio del Campeonato Apertura 2026, junto con una multa económica equivalente a ocho salarios mínimos legales vigentes, los cuales equivalen a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000).

¿Qué implican las sanciones al conjunto Atlético Nacional?

La escuadra Verdolaga también deberá pagar una fecha de sanción cuando comience su participación en la edición de Copa BetPlay 2026, la cual implica el cierre de los sectores 3 y 14 (Tribuna Sur), sectores 14 y 15 (Tribuna Occidental) y sectores 1 y 2 (Tribuna Oriental) y una multa de $11.388.000.

Al parecer, aún habría sanciones pendientes, teniendo en cuenta que en los juegos de vuelta el Tolima y Medellín también hicieron uso de pólvora dentro de sus escenarios deportivos.

Adicionalmente, se esperan fuertes medidas por parte de la Dimayor ante los desmanes que se provocaron entre aficiones de Nacional y el DIM en la gran final de la Copa BetPlay 2025.