Directiva de Boca Juniors anunció el ambicioso proyecto de la ampliación del mítico estadio La Bombonera

Este viernes desde la directiva del conjunto argentino Boca Juniors se confirmó la puesta en marcha de un ambicioso proyecto que buscará mejorar el mítico estadio La Bombonera.

Según explicó el presidente del club, Juan Román Riquelme, se pondrá en marcha la ampliación del mítico estadio para que puedan recibir más espectadores.

El directivo del conjunto Xeneize explicó este viernes desde el canal oficial del club que "queremos hacer las cosas bien, podemos tardar un poquito más. Pero no vamos a prometer cosas que no podemos cumplir".

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Riquelme afirmó que al proyecto de ampliación del legendario estadio solo le falta que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) dé la última autorización y "así todos los hinchas puedan empezar a soñar".

El presidente de Boca Juniors comentó también que La Bombonera es un lugar en el que "muchos jugadores de todas partes del mundo y todos quieren conocer".

"Es la cancha más linda del mundo por nuestros hinchas, porque se mueve. Siendo futbolista lo sentís y es una cosa única", agregó.

Sin embargo, el actual estado del recinto no es el mejor ya que "cuando llegamos la encontramos abandonada. Estuvieron 30 años en el club y estaba abandonada".

Y explicó que en las elecciones que enfrentó para ser elegido como presidente del club dijo que si ganaba "iba a hablar con los vecinos. Pero no tenía el derecho a golpearle la puerta a alguien y decirle que se vaya de su casa. Yo solo pido que no le mientan al hincha de Boca".

Antes de ser elegido en las elecciones realizadas a fines de 2023, Riquelme habría prometido hablar con los vecinos de La Bombonera para comprar las casas que están detrás del sector de palcos, con la intención de ocupar ese sector para una tribuna nueva.

"Háganme todas las maldades a mí, pero no le mientan al hincha. Hay una ley que a unas 20 casas pegadas al estadio las declara patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, quiere decir que la reforma del estadio llamado Esloveno, no se puede hacer. Porque esas casas no se pueden tocar, por lo tanto no es válido", puntualizó.

Riquelme también afirmó que si se les permite seguir adelante con el ambicioso proyecto sentirá que es la "primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de todos, que es agrandar nuestra casa".

"Y lo vamos a hacer en el mismo lugar donde estamos. Y no donde dijo la oposición, a 100 metros de acá. La Bombonera es el corazón del club. Y, si Dios quiere y todo va como parece, dentro de poco nos tendrían que dar permiso y vamos a estar más cerca. Entre todos lo vamos a conseguir", sentenció.

Para el directivo del conjunto Xeneize es importante que los dejen "crecer como club", ya que no entiende la negativa para dejarlos hacer la ampliación.

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"La Bombonera es el estadio más lindo del planeta gracias a sus hinchas y como dirigentes tenemos la obligación de que su casa esté cada vez más linda. Y lo vamos a intentar siempre, con esfuerzo, amor, trabajo, responsabilidad, siendo ordenados", puntualizó.

Riquelme finalizó diciendo que: "el cambio fue muy grande dentro y en los alrededores del estadio. Nosotros siempre vamos a decirle al hincha la verdad".

La ambición del proyecto consiste en que La Bombonera, de los 57.000 espectadores que puede recibir actualmente, pase a un aforo superior a los 80.000 seguidores.

La ampliación contempla la construcción de cuatro torres con ascensores para trasladar a los hinchas que acudirán a la cuarta bandeja, por lo cual requiere permisos de construcción de la ferroviaria vecina al estadio, por donde transitan ferrocarriles de carga, y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

La renovación de una de las canchas más emblemáticas de América es una deuda histórica que los dirigentes de Boca tiene con la hinchada.

Esto porque no encontraron alternativas para ampliar la capacidad de la sede de uno de los clubes más populares de Argentina, y renombrado en el plano internacional, a tal punto que varias figuras de diversos ámbitos buscan vivir la experiencia de ver un partido en ese escenario.