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Futbolistas

Otro más a la lista: futbolista latinoamericano se pierde el Mundial y el resto de la temporada tras sufrir lesión de ligamento cruzado

marzo 13, 2026
Por: Diana Pérez
El futbolista mexicano Marcel Ruiz disputando el balón contra el uruguayo Rodrigo Bentancur | Foto: EFE
El futbolista mexicano Marcel Ruiz disputando el balón contra el uruguayo Rodrigo Bentancur | Foto: EFE
Ruiz se suma a una larga lista de futbolistas mexicanos que se despiden del Mundial de 2026 antes de siquiera disputarlo por importantes lesiones.

A tan solo 90 días de que se celebre el evento más importante del mundo del fútbol, parece que la maldición de las lesiones sigue arruinándole la ilusión a más de uno.

Esta vez una de las selecciones anfitrionas del Mundial de 2026 pierde a una de sus máximas figuras por la temida lesión de ligamentos cruzados.

Se trata del futbolista mexicano Marcel Ruiz, quien será una gran perdida no solo para 'El Tri', sino para su club, el Toluca.

Este viernes se confirmó que el centrocampista se perderá el resto de la temporada y la cita mundialista tras sufrir una grave lesión de rotura de ligamento de la rodilla derecha.

Según informó el Toluca, Ruiz "presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha durante el juego de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en San Diego".

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"Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución", añade el comunicado.

El conjunto mexicano también hizo énfasis en que "todos los que formamos parte de esta institución lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con él deseándole pronta recuperación".

Ruiz se suma a una larga lista de futbolistas mexicanos que se despiden del Mundial de 2026 antes de siquiera disputarlo por importantes lesiones.

En la larga lista se encuentran los jugadores: Ángel Malagón, César Montes, Rodrigo Huescas, Elías Montiel y Chiquete Orozco.

Además, el centrocampista de Toluca también se une a los nombres de jugadores internacionales que se pierden la Copa del Mundo por la lesión de ligamentos cruzados, como el brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes.

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