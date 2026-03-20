DT sudamericano convoca a 34 jugadores para los amistosos previo al Mundial 2026, pero asegura: "20 futbolistas están definidos"

Este viernes, el director técnico de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, convocó a 34 jugadores para los próximos amistosos contra Marruecos y Países Bajos a finales de marzo, de cara al Mundial de 2026.

De los amistosos con los ‘Leones del Atlas’ en el Estadio Metropolitano, domicilio del Atlético de Madrid, el 27 de marzo, y ‘la naranja mecánica’ en el PSV Stadion de Eindhoven (Países Bajos), cuatro días después, surgirá la plantilla para el Mundial, en el que ‘la tricolor’ integra el Grupo E junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Sin dar nombres, el estratega argentino dijo hace un par de semanas: "tenemos casi 20 futbolistas que están definidos" para el Mundial.

"Estamos muy conformes con ellos y nos quedan esos (otros) seis futbolistas que los iremos definiendo de acá hasta mayo", agregó.

La plantilla ecuatoriana para estos amistosos está integrada por los siguientes futbolistas:

Arqueros: David Cabezas, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez.

David Cabezas, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Willian Pacho.

Ángelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Willian Pacho. Mediocampistas : Alan Franco, Alan Minda, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, Patrick Mercado, Pedro Vite y Yaimar Medina.

: Alan Franco, Alan Minda, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, Patrick Mercado, Pedro Vite y Yaimar Medina. Delanteros: Enner Valencia, Jeremy Arévalo, Jhon Mercado, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana.

Ecuador ha clasificado a cinco Copas Mundiales de la FIFA hasta la fecha (2002, 2006, 2014, 2022 y 2026).

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Su mejor participación fue en Alemania 2006, donde alcanzó los octavos de final. El equipo, en ese momento, superó la fase de grupos ganando a Polonia (2-0) y Costa Rica (3-0), cayendo solo ante Inglaterra (1-0).