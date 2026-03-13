¿Indirecta para Cristiano Ronaldo?: El polémico padre de Lamine Yamal afirma que si su hijo hubiera jugado hace 15 años "estaríamos hablando del debate Messi - Yamal"

Mounir Nasraoui, padre del joven futbolista Lamine Yamal, ha provocado una fuerte controversia debido a recientes declaraciones en las que compara el talento de su hijo con el de grandes leyendas del fútbol.

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Según Nasraoui, si Yamal hubiese jugado en la misma época que el astro argentino Lionel Messi, la historia del fútbol se contaría de otra manera.

En sus palabras, aseveró: “si mi hijo hubiera jugado hace 15 años, hoy estaríamos hablando del debate entre Messi y Lamine Yamal”.

Estas afirmaciones se suman a otros comentarios firmes que ha expresado anteriormente. Entre ellos, destaca su opinión de que Lamine Yamal, a los 18 años, es superior al nivel que tenía Messi a esa misma edad.

También ha comparado a su hijo con otras figuras históricas, dando por sentado que está por encima de Cristiano Ronaldo y que, si continúa con su evolución, incluso podría superar a Ronaldinho.

A su vez, después de la ceremonia del Balón de Oro 2025, en la que Yamal terminó en segundo lugar, detrás de Ousmane Dembél, Nasraoui declaró que actualmente no existe ningún jugador al nivel de su hijo y que, con diferencia, es el mejor del mundo.

Aunque las estadísticas de Lamine Yamal a los 18 años son sobresalientes, incluyendo su título en la Eurocopa 2024 y su papel clave en el FC Barcelona, las declaraciones de su progenitor han generado opiniones divididas entre los aficionados.

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Mientras algunos las consideran una muestra comprensible de orgullo paternal, otros creen que este tipo de comparaciones pueden ejercer una presión innecesaria sobre el talentoso joven.

Mounir Nasraoui es una figura más controvertida en España, marcada por incidentes violentos, altercados políticos y declaraciones polémicas en redes sociales sobre su vida financiada por su hijo.