¿Vuelve a Sudamérica? presidenta de importante club se refirió al interés del equipo por un jugador se la Selección Colombia que no la pasa bien en Europa

Durante las últimas semanas, el nombre del extremo de la selección Colombia, Jhon Arias, se ha vuelto a sonar con fuerza en el fútbol brasileño, específicamente en los entornos del Palmeiras.

Ante los rumores, la presidenta del club Albiverde, Leilla Pereira, se pronunció y dejó claro que, aunque es de su interés contar con jugadores de características como el futbolista chocoano, por el momento prefiere no generar falsas expectativas en la afición.

“Me gustaría mucho que estos dos grandes jugadores (Thiago Almada y Jhon Arias) vinieran a jugar a Palmeiras, pero voy a decir algo para ustedes, detesto crear expectativas al hincha”, dijo Pereira.

A pesar de eso, dejó claro que desde las directivas del equipo se encuentran trabajando para “fortalecer el elenco” en medio del mercado de fichajes con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos durante este 2026, tanto el Brasileirao como la Copa Libertadores.

"Este año (…) queremos ser campeones. Estamos viendo el mercado; cuando tenga algo más concreto, lo diré", expresó la presidenta del Palmeiras a los medios brasileños.

Los principales inconvenientes que tendría Albiverde serían la parte financiera, esto teniendo en cuenta el salario que gana actualmente Jhon Arias en el fútbol inglés. Otro de los factores sería la vigente cláusula que tiene el jugador; el Wolverhampton firmó con Fluminense, antes de dejar el balompié brasileño, la cual pone al “Flu” como primera alternativa de regreso al fútbol de Brasil.

Otro que también se pronunció recientemente frente a este tema fue el presidente del conjunto “Tricolor”, quien señaló que tuvo conocimiento del interés de Palmeiras por el colombiano.

“Sabemos que hubo interés del Palmeiras y otros clubes. Siempre ha habido interés de todos los clubes de Brasil; es un jugador espectacular. En el contrato de Arias, tenemos una cláusula que le da preferencia. “Tenemos que ser notificados”, indicó a la prensa Mattheus Montenegro.

Por ahora, Jhon Arias se encuentra concentrado en ayudar a su club, el Wolverhampton, que no vive su mejor presente en la Premier League. Actualmente, el Wolves es colero de la competencia con 7 unidades, hecho que los tiene en peligro de descenso en la próxima temporada.

Adicionalmente, el extremo chocoano busca seguir sumando minutos y tener una destacada actuación con el conjunto inglés; sabe que esto es clave para que el profesor Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta dentro de los 26 jugadores que elegirá para representar a Colombia en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.