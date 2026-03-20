El conmovedor gesto que tuvo Novak Djkovic con un joven tenista francés que hizo historia en el Miami Open: "esto es demasiado para mí"

El joven tenista Moise Kouame dio la sorpresa en el Miami Open al hacer historia tras derrotar por 5-7, 6-4 y 6-4 a Zachary Svajda en su primer partido en un cuadro principal de un Masters 1000. El francés, de 17 años, hizo historia y se convirtió en el ganador más joven de un torneo ATP Masters 1000, algo que no se veía desde el tenista Rafael Nadal en 2003.

Tras su histórica victoria, Kouamé recibió una sorpresa de su máximo ídolo en el mundo del tenis: Novak Djokovic. Justo después de que finalizó su emocionante partido, el francés fue entrevistado y contó el gesto que tuvo el serbio con él y que lo hizo "enloquecer" por completo.

El número 385 en el mundo comentó que, tras su victoria, Novak le escribió para felicitarlo y, como es su ídolo, el joven no "supo" qué responderle por la emoción.

Kouamé relató: "Tengo un pequeño secreto: después de la victoria, Novak me mandó un mensaje. Estoy muy nervioso… no sé qué responder".

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"No sé qué responderle, tal vez si me das tips le podría responder", dijo haciendo reír al entrevistador. Cuando le preguntaron qué decía el mensaje que le envió el medallista olímpico, dijo: "Me escribió: 'Gran partido hoy. Felicidades. Ojalá llegues lejos en el torneo".

En medio de sus nervios dijo "¿Le digo ‘gracias, Novak’? ¿‘Gracias, ídolo’? No sé qué responderle".

El joven tenista comentó que Djkovic lo contactó por Instagram, en donde le envió un mensaje directo: "imagina tener a tu ídolo mensajeándote así, esto es demasiado para mí".

Kouamé reiteró que el serbio es su referente y que su sueño es poder conocerlo algún día: "Espero que, algún día, no sean sueños, sino una realidad, y esto es realmente por lo que estoy trabajando".

Lo cierto es que el francés se ha convertido en toda una sensación tanto en el tenis como en redes sociales. Tras ganar el circuito secundario de la ITF se clasificó para el cuadro principal en el circuito ATP en el Montpellier. Además, también ha llegado a los cuartos de final del Thionville y a las semifinales del Challenger de Lille.

Sin embargo, su mejor momento de impacto lo tuvo a los 15 años durante el júnior del Ronald Garros. Ahora en el Miami Open se enfrentará en la segunda fase del torneo a Jiri Lehecka, actual 22 en el mundo.