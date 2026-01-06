Luis Díaz empieza el 2026 con el pie derecho: asistencia y una jugada maradoniana que le da la vuelta al mundo

El colombiano Luis Díaz empezó el año como uno de los protagonistas del partido amistoso que enfrentó el Bayern Múnich ante el RB Salzburgo.

Parece que las vacaciones de fin de año no lo afectaron y Díaz, quien entró en el segundo tiempo del encuentro.

Díaz fue fundamental y muy destacado en la goleada 5-0 de su equipo frente al conjunto austriaco.

Con asistencia y una jugada maradoniana, el artillero de la selección Colombia se ha convertido en el centro de atención de las últimas horas.

La jugada de la que todo el mundo habla la hizo en el minuto 65 del encuentro tras recibir el balón por la banda izquierda y al estilo maradoniano fue dejando rivales botados por el camino.

Con su característica gambeta, ‘Lucho’ logró sobrepasar a seis rivales del conjunto austriaco, causando sensación no solo entre los presentes sino también entre los internautas.

“Está loco”, “Lo infravalorado que esta este señor”, “Una locura lo de Lucho hoy”, “Que jugador Luis”, “Luis Díaz en modo imparable”, “Luis Díaz tiene mucha magia”, son algunos de los comentarios.

Pero no se paró ahí y en el minuto 90, recibe el balón dentro del área rival y logra sacarse al arquero, quien creyó que iba a patear hacia el arco.

Sin embargo, el colombiano decidió de un derechazo le envió la pelota a su compañero Tom Bischof, quien solo cabeceó y le dio el quinto gol al Bayern.

Aunque fue un partido amistoso, el conjunto Bávaro demostró porque tras 15 fechas disputadas en la Bundesliga sigue invicto.

Además de que actualmente lidera el campeonato con 41 puntos, tomándole una ventaja de nueve puntos a su histórico rival, el Borussia Dortmund.

Luis Díaz volverá a jugar junto al Bayern el próximo domingo 11 de enero contra el Wolfsburg, en condición de local.