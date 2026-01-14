NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Gobierno de Estados Unidos

Trump asegura que el filtrador sobre el operativo contra el régimen de Venezuela ha sido identificado y está en la cárcel: "puede haber más, los estamos rastreando. Probablemente pasará mucho tiempo preso”

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
El FBI allanó este miércoles el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de la investigación sobre filtraciones de información relacionadas con la seguridad nacional

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el filtrador en el operativo contra Nicolás Maduro en Venezuela ha sido identificado y está en la cárcel.

El mandatario se refirió a un contratista del Pentágono que fue arrestado y acusado de retención ilegal de información de defensa nacional relacionada con la operación en Venezuela, misma que derivó en la captura del dictador venezolano.

"El filtrador ha sido encontrado y está en la cárcel en este momento, un filtrador adicional sobre Venezuela, un filtrador muy malo", dijo el presidente.

Y agregó: “se encontró a la persona que filtró datos y está en la cárcel. Puede haber más, los estamos rastreando. Probablemente pasará mucho tiempo preso”.

Aunque no se conoce la identidad del "filtrador" de quien Trump hace referencia, las declaraciones se producen tras la detención de Aurelio Luis Pérez-Lugones, contratista del Gobierno federal acusado de retener ilegalmente información de defensa nacional.

Pérez-Lugones, ciudadano estadounidense, exmiembro de la Armada y residente en Maryland fue arrestado días después de la captura de Nicolás Maduro. Se habla de que contaba con autorización de seguridad secreta y acceso a información sensible.

Además, a pedido del Pentágono, el FBI allanó este miércoles el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de la investigación sobre filtraciones de información relacionadas con la seguridad nacional, una medida que el periódico describió como "altamente inusual y agresiva".

La fiscal general Pam Bondi dijo el miércoles en X que "el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que obtenía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono".

El director del FBI, Kash Patel, dijo en X que el registro apuntaba a una periodista del Washington Post "que presuntamente obtenía y divulgaba información militar clasificada y sensible" y declinó hacer cualquier otro comentario sobre "una investigación en curso".

El Washington Post había informado previamente del allanamiento el miércoles por la mañana. El diario identificó a la reportera como Hannah Natanson y señaló que agentes federales incautaron una computadora portátil de trabajo y otra personal, un teléfono y un reloj de su domicilio en Virginia, en las afueras de Washington.

La declaración de Trump ocurrió minutos después de que el mismo mandatario confirmara que sostuvo una “larga conversación” con la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como “fantástica” y dijo que su Administración se está llevando muy bien con Caracas.

“Es fantástica, trabajamos muy bien con ella, nos da todo lo que pedimos, hemos tenido una conversación hoy muy larga con ella”, expresó Trump durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca este miércoles 14 de enero.

Rodríguez, quien fungía como vicepresidente del régimen chavista, asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero durante una operación militar estadounidense.

El presidente Trump dijo después de la captura del dictador que Estados Unidos se hará “cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudará a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Sobre Rodríguez, Trump había asegurado que podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.

Según la Administración republicana, Washington tiene un plan de tres fases para Venezuela tras el arresto de Maduro.

