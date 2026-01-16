Bolsonaro fue trasladado a una cárcel en "mejores condiciones" para seguir cumpliendo su condena por intento de golpe de Estado

Este viernes se conoció que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado en las últimas horas a cárcel en "mejores condiciones" para que siga cumpliendo su condena por intento de golpe de Estado.

Según se conoció el juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, afirmó que el jueves el exmandatario fue trasladado a una cárcel en Brasilia, donde cumplirá su condena por intento de golpe de Estado en condiciones "más favorables".

Recluido desde finales de noviembre en una habitación de la sede de la Policía Federal en Brasilia, Bolsonaro fue llevado al centro penitenciario Papuda, en las afueras de la capital, según la decisión judicial, firmada por el magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes, a cargo del caso.

El tribunal indicó que Bolsonaro "ya está en la Papudinha", un predio de la policía militar ubicado dentro del enorme complejo carcelario de Papuda.

Apuntó que allí tendrá más tiempo para recibir visitas, podrá tomar sol y hacer ejercicios en cualquier momento del día, y dispondrá de una cinta de correr y una bicicleta, siguiendo recomendaciones médicas.

Bolsonaro tendrá uso exclusivo de un espacio reservado normalmente para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada, añadió la corte.

Aunque Moraes calificó las nuevas condiciones de reclusión de "aún más favorables" respecto a las anteriores, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, criticó un traslado a un "ambiente carcelario severo".

El exmandatario fue condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma "autoritaria" tras su derrota ante el actual presidente del país, Lula da Silva en 2022.

El traslado del exjefe de Estado, de 70 años, quien tiene problemas de salud, ocurre días después de que su defensa reiterara su pedido de prisión domiciliaria "humanitaria".